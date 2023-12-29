المكالمة الهاتفية الصعبة – ومطلب بايدن من نتنياهو | تقرير

وتحدث الرئيس الأمريكي مع رئيس الوزراء نتنياهو وطالبه بإيجاد حل لأموال الضرائب الفلسطينية التي تم تجميدها بسبب رفض سموتريش

أجرى الرئيس الأمريكي جو بايدن محادثة صعبة مع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو الأسبوع الماضي، طالبه فيها بإيجاد حل لمسألة أموال الضرائب الفلسطينية المجمدة منذ نحو شهرين، بحسب ما نشر الصحافي باراك رافيد في موقع واللا الإسرائيلي.

Avi Ohayon / GPO

وفي وقت سابق، قرر مجلس الوزراء السياسي الأمني ​​قبل نحو شهرين خصم نحو 40% من أموال الضرائب التي تجبيها إسرائيل لصالح السلطة الفلسطينية والتي تلتزم بتحويلها إليها بموجب الاتفاقيات بين الطرفين. ويأتي هذا القرار بعد ادعاءات وزير المالية بتسلئيل سموتريتش بأن الأموال سيتم تحويلها إلى قطاع غزة وإلى حماس. حتى أن سموتريتش هدد بالاستقالة إذا تم اتخاذ قرار بتحويل الأموال إلى السلطة الفلسطينية.

ووفقا للتقرير، طلب بايدن من رئيس الوزراء قبول الاقتراح الذي قدمته إسرائيل نفسها للولايات المتحدة قبل بضعة أسابيع، والذي بموجبه سيتم تحويل أموال الضرائب المقابلة إلى الحجز في النرويج حتى يتم التوصل إلى ترتيب من شأنه الرد على مطالب إسرائيل. وكانت السلطة الفلسطينية قد وافقت بالفعل على هذا الاقتراح وأوضحت للولايات المتحدة أنه بموجب هذا الترتيب، ستكون مستعدة لاستئناف تلقي الجزء من أموال الضرائب الذي لم تجمده إسرائيل.

وقال مسؤول أميركي كبير ومصدر مطلع على فحوى المحادثة، إن نتنياهو فاجأ بايدن عندما تراجع عن الاتفاق الإسرائيلي، وقال إنه لم يعد يعتقد أن العرض النرويجي جيد. وقال نتنياهو لبايدن إنه لا يثق بالنرويج وشدد على أن السلطة الفلسطينية ينبغي لها ببساطة أن تأخذ الجزء الذي ترغب إسرائيل في تحويله إليها من أموال الضرائب.

ورد بايدن على نتنياهو بأن الولايات المتحدة تثق بالنرويج وأن هذا ينبغي أن يكون كافيا لإسرائيل لكي تقبله. ثقوا بهذا العرض أيضاً، هذا ما قاله أحد كبار الأميركيين، وبعد دقائق قليلة قال بايدن لنتنياهو إنه يتوقع منه إيجاد حل للمسألة، وأشار إلى أن «هذا الحديث انتهى».