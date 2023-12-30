لماذا لا تقبلهم مصر؟.. مرشحة رئاسية أمريكية تقترح توطين سكان غزة في بلدان أخرى

وذكرت هيلي: "كما أقول دائما، على الفلسطينيين في غزة عبور حدود رفح إلى مصر، ومن هناك يتوجهون إلى الدول المؤيدة لحماس مثل قطر وإيران وتركيا".

قامت المرشحة الجمهورية المحتملة للرئاسة الأمريكية، نيكي هيلي، أمس الجمعة، بإتقراح ينص على توطين سكان غزة في بلدان أخرى بدعوى أنهم "من أنصار حركة حماس"، بحسب قناة "إي بي سي" الأمريكية،

وذكرت هيلي: "كما أقول دائما، على الفلسطينيين في غزة عبور حدود رفح إلى مصر، ومن هناك يتوجهون إلى الدول المؤيدة لحماس مثل قطر وإيران وتركيا".

وردا على استفسار القناة الأمريكية عن إمكانية توطين سكان غزة في قطر بينما لا يسعهم العبور إلى مصر مع أطفالهم، زعمت هيلي: "لماذا لا تقبلهم مصر؟ لأنها لا تعرف من منهم متطرف ومن منهم ليس كذلك".

كما ادعت هيلي أن الدول العربية تتخذ دائما احتياطات ضد التهديد الإيراني، وزعمت أنه يجب على العالم التحدث مع تركيا وإيران وقطر لمساعدة الفلسطينيين، بدلا من انتقاد إسرائيل بسبب هجماتها في غزة.

يشار إلى أن مسؤولين إسرائيليين رددوا تصريحات عن تهجير أكثر من مليوني فلسطيني في غزة إلى صحراء سيناء في مصر.

ولعدة مرات، أعلنت الولايات المتحدة بالإضافة لدول أوروبية وعربية، رفضها التهجير القسري للفلسطينيين من قطاع غزة إلى الخارج.