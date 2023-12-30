بوتين يستثني نتنياهو من تهانيه وتبريكاته بمناسبة حلول العام الجديد

يأتي على ضوء العلاقات المتوترة بين الزعيمين والذي ارتفع حدته على خلفية الحرب في غزة

كما يفعل كل عام، بعث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في الأيام الأخيرة تبريكاته إلى أكثر من 30 زعيما وسياسيا بمناسبة حلول العام الجديد، لكن للمرة الأولى خلال سنوات ولايته ونتنياهو المتوازية – تجاوز رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو.

التوتر بين إسرائيل وروسيا الذي نشأ بالفعل في بداية الحرب في أوكرانيا اشتد في الأشهر الأخيرة على خلفية الحرب في غزة، حيث وصف الرئيس بوتين هجمات الجيش الإسرائيلي في القطاع "بالمذبحة" وقبل ثلاثة أسابيع أجرى الرئيس الروسي مكالمة مع نتنياهو استمرت 50 دقيقة والتي وصفت بأنها "محادثة صعبة".

ووفقا لموقع "واينت" شملت قائمة القادة والمسؤولين الذين تلقوا التهنئة من بوتين الرئيس السوري بشار الأسد والتركي رجب طيب إردوغان. وفقط ثلاثة قادة اوروبيين لا زالوا بمنصبهم تلقوا التهنئة منه وهم : رئيس الوزراء الهنغاري فيكتور أوربان، والرئيس الصربي ألكسندر فوتشيتش، والبابا فرانسيس. وتضم القائمة أيضًا الرئيس الفرنسي السابق نيكولا ساركوزي والمستشار الألماني السابق جيرهارد شرودر.

ومن بين الذين حصلوا على تهنئة بوتين هناك زعماء بيلاروسيا وأذربيجان وكازاخستان وقيرغيزستان وطاجيكستان وتركمانستان وأوزبكستان والبرازيل وفنزويلا وفيتنام والهند والصين وكوبا ولاوس ونيكاراغوا وجنوب أفريقيا وبوليفيا وغيرها.

كما أرسل بوتين التهاني إلى زعيمي جمهوريتي أوسيتيا الجنوبية وأبخازيا آلان جاجلوف وأصلان بيجنيا. وتشمل القائمة أيضًا رؤساء دول سابقين آخرين، بما في ذلك نور سلطان نزارباييف (كازاخستان)، وسيرج سركيسيان وروبرت كوتشاريان (أرمينيا)، وغوربانجولي بيرديمحمدوف (تركمانستان)، وراؤول كاسترو (كوبا)، ونغوين فو ترونغ (فيتنام).