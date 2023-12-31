بالصور.. استعدادات واحتفالات عالمية ترحيبا بالعام الجديد 2024

بعض الصور البارزة للإحتفالات بالعام الجديد 2024

تستقبل الدول في جميع أنحاء العالم العام الجديد بالإحتفالات والتقاليد كما هو الحال في كل عام، وكانت نيوزيلندا وجزر المحيط الهادئ (فيجي، واليس وفوتونا، ساموا، إلخ) أول من احتفل بالعام الجديد في الساعة الواحدة ظهرًا. (بتوقيت إسرائيل)، تليها أستراليا الساعة 3 بعد الظهر. (بتوقيت إسرائيل).

فيما يلي بعض الصور البارزة للإحتفالات فيما يستعد العالم لوصول الساعة إلى منتصف الليل عبر القارات:

Izhar KHAN / AFP

Alexander NEMENOV / AFP

Sylvain THOMAS / AFP

Prakash MATHEMA / AFP

Jung Yeon-je / AFP

Sakis MITROLIDIS / AFP

Narinder NANU / AFP