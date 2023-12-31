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بالصور.. استعدادات واحتفالات عالمية ترحيبا بالعام الجديد 2024

i24NEWS
دقيقة 2
New Year's fireworks light up the night sky
New Year's fireworks light up the night skyIshara Kodikara / AFP

بعض الصور البارزة للإحتفالات بالعام الجديد 2024

تستقبل الدول في جميع أنحاء العالم العام الجديد بالإحتفالات والتقاليد كما هو الحال في كل عام، وكانت نيوزيلندا وجزر المحيط الهادئ (فيجي، واليس وفوتونا، ساموا، إلخ) أول من احتفل بالعام الجديد في الساعة الواحدة ظهرًا. (بتوقيت إسرائيل)، تليها أستراليا الساعة 3 بعد الظهر. (بتوقيت إسرائيل). 

فيما يلي بعض الصور البارزة للإحتفالات فيما يستعد العالم لوصول الساعة إلى منتصف الليل عبر القارات:

Izhar KHAN / AFP
الألعاب النارية فوق جسر سيدني في أستراليا بمناسبة العام الجديدIzhar KHAN / AFP
Alexander NEMENOV / AFP
مشاة يقفون أمام زخرفة أرقام العام الجديد 2024 في وسط موسكو في 31 ديسمبر 2023، عشية العام الجديد.Alexander NEMENOV / AFP
Sylvain THOMAS / AFP
أشخاص يشاركون في حمام بحري تقليدي للاحتفال بالعام الجديد على شاطئ العراة في لو كاب داغد، جنوب فرنسا، في 31 ديسمبر 2023.Sylvain THOMAS / AFP
Prakash MATHEMA / AFP
يجتمع أفراد مجتمع غورونغ الأصليين الذين يرتدون الملابس التقليدية للاحتفال بمهرجان "تامو لوسار" بمناسبة بدء عام غورونغ الجديد في كاتماندو في 31 ديسمبر 2023.Prakash MATHEMA / AFP

Jung Yeon-je / AFP
امرأة تلتقط صورة أمام لافتة مضيئة لعام 2024 قبل بدء العد التنازلي للاحتفال بالعام الجديد في وسط سيول في 31 ديسمبر 2023.Jung Yeon-je / AFP
Sakis MITROLIDIS / AFP
ترقص النساء أثناء احتفالهن باليوم الأخير من العام بتناول سوفلاكي، وهي قطع صغيرة من اللحم المشوي على سيخ، ويرقصن في الشوارع، في مدينة سالونيك الشمالية في 31 ديسمبر 2023.Sakis MITROLIDIS / AFP
Narinder NANU / AFP
يقوم صانع الطائرات الورقية بإعداد الطائرات الورقية المزخرفة في ورشته بمناسبة ليلة رأس السنة الجديدة في أمريتسار، الهند في 31 ديسمبر 2023.Narinder NANU / AFP
Jung Yeon-je / AFP
امرأة تلتقط صورة أمام لافتة مضيئة لعام 2024 قبل بدء العد التنازلي للاحتفال بالعام الجديد في وسط سيول في 31 ديسمبر 2023.Jung Yeon-je / AFP

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