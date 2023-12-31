تقرير:طوني بلير سيرأس طاقما خاصا لبحث حلول للهجرة الاختيارية من غزة

رئيس الوزراء البريطاني الأسبق سيحاول البحث عن دول اوروبية يمكنها استيعاب الفلسطينيين

سيرأس رئيس الحكومة البريطانية السابق طوني بلير طاقما خاصا للهجرة الاختيارية من غزة وسيسعى للعثور على دول اوروبية توافق على استيعاب لاجئين فلسطينيين، جاء هذا وفقا للقناة الاسرائيلية 12.

ووفقا لتقرير القناة الإسرائيلية وصل بلير الأسبوع الماضي الى إسرائيل لإجراء عدد من الاجتماعات مع رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو والوزير بيني غانتس، وسيكون بلير بمثابة الوسيط بين أهداف إسرائيل بخصوص "اليوم التالي بعد انتهاء الحرب" وبين الدول العربية المعتدلة، وسيدرس الامكانية لاستيعاب فلسطينيين من غزة في أنحاء العالم.

ويشار الى أن مجلس الحرب كان سيناقش لأول مرة الخميس الماضي قضية "اليوم الأول" بعد انتهاء الحرب في غزة، وأثار الأمر غضبا بين الجهات اليمينية في الائتلاف، وفي النهاية قرر نتنياهو الغاؤه، وذلك بعد أن اعتبر حزب الصهيونية الدينية أن العملية جرت بدون صلاحيات ولذا قرر نتنياهو بأن الكابينيت الموسع والذي يضم وزير المالية سموتريش ووزير الأمن الداخلي ايتمار بن غفير سيناقش القضية.