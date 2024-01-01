تقرير/"محادثات حادة": هذا هو سبب التوتر بين بايدن ونتنياهو"

تشهد العلاقات بين رئيس الحكومة الإسرائيلية والرئيس الأمريكي خلال الفترة الأخيرة توترا

المحادثات بين رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو والرئيس الأمريكي جو بايدن أصبحت خلال الأسابيع الأخيرة أكثر حدة ، ونقلت صحيفة "نيويورك تايمز" عن مصادر خاصة وصفت الحديث بين الزعيمين بأنه كان "قاس وحاد".

بعد هجوم حماس أصر بايدن للوصول الى إسرائيل وقال لمسؤولي إدارته الذين عبروا عن مخاوفهم من السفر الى منطقة حرب- والرسالة التي ستنقلها الرحلة الى الساحة الدولية :"يجب علي أن أراهم وجها لوجه". مع ذلك، ولاجقا وبعد عن القصف الإسرائيلي الغير مسبوق في القطاع وبعد ضغوطات من إدارته- شدد بايدن مواقفه.

في الأسابيع بعد الهجوم الدموي، وفقا للتقرير، تم إطلاع بايدن على ما يحدث في إسرائيل واتصل مع نتنياهو بشكل متكرر. وفي شهر تشرين ثاني/نوفمبر عندما اجتمع مع الرئيس الصيني شي جين بينغ وضع هاتفه جانبا. وبحسب مصادر مطلعة، فإن الساعات الأربع التي جرى خلالها اللقاء، كانت أطول فترة في تلك الأسابيع التي لم يطلع فيها على ما يجري في الشرق الأوسط.

وتتعلق نقطة الخلاف الأكثر حدة بين الزعيمين بقضية اليوم التالي بعد انتهاء الحرب. وبحسب التقرير، بعد أيام من تحدث بايدن مع نتنياهو حول سيناريو تعود فيه السيطرة على غزة إلى السلطة الفلسطينية، نشر نتنياهو مقالا في صحيفة وول ستريت جورنال وصف فيه الفكرة بـ "الوهمية".

ويقدر مارتين إنديك، الذي شغل في الماضي سفير أمريكيا في إسرائيل إن "معارضة نتنياهو للأمريكيين هي معارضة أدائية باالدرجة الاولى" وتابع "هو سيضطر في النهاية للاستجابة لطلبات بايدن. وكما أعرف- هو يعمل حاليا على محاولة إقناع أعضاء ائتلافه بأنه لم يستسلم لمطالب الأمريكيين"