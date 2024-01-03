الأرجنتين : إعتقال 3 سوريين ولبنانيين للاشتباه في تخطيطهم لهجمات

وألقي القبض على اثنين من المشتبه بهم في وسط العاصمة بوينس آيرس، بينما اعتقل الثالث في ضاحية أفيلانيدا القريبة.

قامت قوات الأمن الأرجنتينية، اليوم الأربعاء، باعتقال 3 أشخاص يحملون الجنسيتين السورية واللبنانية وذلك للإشتباه فيهم بتخطيطهم لتنفيذ "هجوم عدائي".

وألقي القبض على اثنين من المشتبه بهم في وسط العاصمة بوينس آيرس، بينما اعتقل الثالث في ضاحية أفيلانيدا القريبة.

وبحسب ما ورد وصل الرجال الثلاثة بشكل منفصل إلى البلاد، وكانوا يخططون لتنفيذ هجوم عدائي. وتبين أن أحد المعتقلين، وهو من أصل سوري، كان بحوزته جوازي سفر فنزويلي وكولومبي.

وأظهرت السجلات أنه كان من المقرر تسليم طرد مشبوه مصدره اليمن ويزن حوالي 77 رطلاً (35 كيلوجرامًا) إلى الفندق الذي يقيم فيه أحد المشتبه بهم. ولم يتم توفير مزيد من التفاصيل.

وقالت شرطة بوينس آيرس إنها تجري حاليا تحليل محتويات الهواتف المحمولة التي تم ضبطها خلال العملية.

تستضيف بوينس آيرس حاليًا النسخة الخامسة عشرة من ألعاب المكابيين الأمريكية، بمشاركة أكثر من 4000 رياضي يهودي من 22 دولة يشاركون في الحدث الرياضي. ووضعت الشرطة المحلية في حالة تأهب قصوى تحسبا لاحتمال وجود مخططات عدائية.