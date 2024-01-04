الكشف عن وثائق قضائية سرية تؤكد تورط شخصيات عامة بفضائح رجل الأعمال ابستين

ومن بين الأسماء المذكورة في الوثائق الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب والساحر ديفيد كوبرفيلد والمغني الراحل مايكل جاكسون، لكن لم تظهر أي معلومات تشير إلى أنهم تصرفوا بشكل غير قانوني

تم الكشف الليلة الماضية عن وثائق قضائية سرية تتعلق برجل الأعمال جفري ابستين الذي وجد معلقا في محبسه بعد إدانته بجرائم جنسية والسمسرة بالقاصرات وتؤكد هذه الوثائق المعلومات السابقة حول العلاقات التي تربط هذا الرجل مع شخصيات سياسية وجماهيرية معروفة، حسبما أفادت القناة N12.

ومما شاع سابقا وأكدته الوثائق شهادة إحدى النساء بأن الرئيس الأمريكي بيل كلينتون يحبهن صغيرات، مع العلم أن لا إجراء قضائيا معلنا ضد كلينتون.

وتكشف هذه الوثائق نمط عمل إبستاين، الذي عرف كيف يحيط نفسه بشخصيات قوية ومشهورة، اتهم بعضهم بسلوك غير لائق. ومن بين الأسماء المذكورة في الوثائق الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب والساحر ديفيد كوبرفيلد والمغني الراحل مايكل جاكسون، لكن لم تظهر أي معلومات تشير إلى أنهم تصرفوا بشكل غير قانوني.

وعلى نحو غير مفاجئ، يظهر في هذه الوثائق أيضا اسم الأمير أندرو حيث شهدت إحدى المشتكيات أنه لمس صدرها في منزل إبستين في عام 2001 - وهو الحدث الذي تم الإبلاغ عنه مسبقًا لكن الأخ الأصغر للملك تشارلز نفاه.

وتم رفع دعوى مدنية ضد الأمير أندرو من قبل إحدى المشتكيات ضد إبستين، التي ادعت أن الملياردير الأمريكي ارتكب جرائم جنسية ضدها وأجبرها على ممارسة الجنس مع أصدقائه، بما في ذلك الأمير أندرو، الذي كان على علم بأنها قاصر تبلغ من العمر 17 عامًا.

من جانبه نفى أندرو هذه المزاعم، بل وادعى أنه غير قادر طبياً على التعرق - على عكس ادعاء المشتكية فيرجينيا جوفرا التي حصلت على 12 مليون جنيه إسترليني في تسوية خارج المحكمة من الأمير أندرو وتم منعه لاحقًا من الظهور إلى جانب الملكة الراحلة. لقد جردت العائلة المالكة الأمير أندرو من ألقابه العسكرية، لكنه كان يحاول طوال العام الماضي العودة إلى الحياة العامة.