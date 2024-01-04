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هل تشعل جزر فوكلاند أزمة بين الأرجنتين وبريطانيا مجددا؟

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في هذه الصورة الأرشيفية بتاريخ 18 سبتمبر 2015، يعرض متحف مالفيناس صخورًا على شكل جزر مالفيناس، أو جزر فوكلاند، في بوينس آيرس، الأرجنتين. احتفلت حكومة الأرجنتين يوم الاثنين 28 مارس 2016
في هذه الصورة الأرشيفية بتاريخ 18 سبتمبر 2015، يعرض متحف مالفيناس صخورًا على شكل جزر مالفيناس، أو جزر فوكلاند، في بوينس آيرس، الأرجنتين. احتفلت حكومة الأرجنتين يوم الاثنين 28 مارس 2016AP Photo/Natacha Pisarenko, File

تقع هذه الجزر الخاضعة حاليا للسيادة البريطانية في البحر الأرجنتيني لكنها أشعلت في الماضي حربا بين البلدين

 التوتر يعود مجددا بين البلدين: تطالب السلطات الجديدة في الأرجنتين برئاسة الرئيس الجديد خافيير مايلي من بريطانيا الدخول الى مفاوضات لاستعادة جزر فوكلاند (ملاويس) الى سيادة الأرجنتينية. 

AP Photo, File
الطراد الأرجنتيني جنرال بيلجرانو يغرق وسط قوارب النجاة البرتقالية التي تحمل الناجين في جنوب المحيط الأطلسي، في الأول من مايو عام 1982، بعد أن نسفتها البحرية الملكية البريطانية.AP Photo, File

وأدى الخلاف حول السيادة على مجموعة الجزر الواقعة في البحر الأرجنتيني، والتي يعيش فيها نحو 3000 شخص، إلى نشوب حرب بين البلدين عام 1982. وفي 2 نيسان /أبريل، غزت القوات الأرجنتينية الجزيرة وأعلنت ملكيتها التاريخية لها. وردت بريطانيا بقيادة رئيس الحكومة في حينه مارغريت تاتشر بإرسال قوات عسكرية إلى المنطقة واستعادت الجزر بعد صراع عسكري انتهى رسميا في 14 يونيو/حزيران. 

وقال المتحدث باسم الرئيس الأرجنتيني مانويل أدورني الليلة الماضية: "يصادف اليوم مرور 191 عامًا على احتلال المملكة المتحدة بالقوة للجزر. وتصر الحكومة الأرجنتينية وجميع المواطنين مع ممارسة سيادتنا على الجزر". ونشر بيان أقل حدة على الموقع الإلكتروني لوزارة الخارجية الأرجنتينية، حيث تقرر أن الأرجنتين مهتمة بعلاقات طبيعية مع بريطانيا العظمى - ولكنها تطلب الدخول في حوار بشأن مجموعة الجزر.  

ويشار الى أنه في عام 2013 أجرت حكومة جزر فوكلاند استفتاء عام أعرب فيه السكان عن رغبتهم في البقاء تحت السيادة البريطانية. وصوت 3 فقط من سكان الجزيرة ضد القرار 

 

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