هل تشعل جزر فوكلاند أزمة بين الأرجنتين وبريطانيا مجددا؟

تقع هذه الجزر الخاضعة حاليا للسيادة البريطانية في البحر الأرجنتيني لكنها أشعلت في الماضي حربا بين البلدين

التوتر يعود مجددا بين البلدين: تطالب السلطات الجديدة في الأرجنتين برئاسة الرئيس الجديد خافيير مايلي من بريطانيا الدخول الى مفاوضات لاستعادة جزر فوكلاند (ملاويس) الى سيادة الأرجنتينية.

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وأدى الخلاف حول السيادة على مجموعة الجزر الواقعة في البحر الأرجنتيني، والتي يعيش فيها نحو 3000 شخص، إلى نشوب حرب بين البلدين عام 1982. وفي 2 نيسان /أبريل، غزت القوات الأرجنتينية الجزيرة وأعلنت ملكيتها التاريخية لها. وردت بريطانيا بقيادة رئيس الحكومة في حينه مارغريت تاتشر بإرسال قوات عسكرية إلى المنطقة واستعادت الجزر بعد صراع عسكري انتهى رسميا في 14 يونيو/حزيران.

وقال المتحدث باسم الرئيس الأرجنتيني مانويل أدورني الليلة الماضية: "يصادف اليوم مرور 191 عامًا على احتلال المملكة المتحدة بالقوة للجزر. وتصر الحكومة الأرجنتينية وجميع المواطنين مع ممارسة سيادتنا على الجزر". ونشر بيان أقل حدة على الموقع الإلكتروني لوزارة الخارجية الأرجنتينية، حيث تقرر أن الأرجنتين مهتمة بعلاقات طبيعية مع بريطانيا العظمى - ولكنها تطلب الدخول في حوار بشأن مجموعة الجزر.

ويشار الى أنه في عام 2013 أجرت حكومة جزر فوكلاند استفتاء عام أعرب فيه السكان عن رغبتهم في البقاء تحت السيادة البريطانية. وصوت 3 فقط من سكان الجزيرة ضد القرار