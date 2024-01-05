إسرائيل تجري محادثات مع تشاد ورواندا لاستقبال آلاف الفلسطينيين من غزة

تجري إسرائيل محادثات مع رواندا وتشاد بشأن استقبال عشرات الآلاف من المهاجرين الفلسطينيين من غزة. وأبدى البلدان اتفاقًا أساسيا على مواصلة المناقشة، على عكس الدول الأخرى التي رفضت من حيث المبدأ ولم يتم الاتصال بها مرة أخرى. هذا ما قاله مسؤول سياسي رفيع المستوى بحسب موقع "زمان يسرائيل".

وبحسب المصدر نفسه فإن المفاوضات تجري هذه الأيام في الموساد ووزارة الخارجية. وقال المصدر لـ "زمان يسرائيل" أمس: "العمل معقد للغاية". "يجب علينا تعزيز هذه القناة، ولكن يجب أن نكون حذرين للغاية من ردود الفعل في العالم وكذلك من الخوف من أن يتم تفسيرها على أنها نقل وليس هجرة طوعية. ولهذا السبب نعمل وفقًا للمشورة القانونية ".

وبحسب المسؤول الكبير، فقد تم في إسرائيل صياغة آلية تسير وفقها المفاوضات مع البلدين. المبدأ هو تقديم منحة مالية سخية لأي فلسطيني يعرب عن رغبته في الهجرة من غزة، إلى جانب مساعدات واسعة النطاق للدولة المستقبلة، بما في ذلك المساعدات العسكرية.

وفي الوقت نفسه، فإن أي بيان علني لصالح مثل هذه الهجرة يعرض اسرائيل لهجوم حاد من المجتمع الدولي. وأُعلن بالأمس على القناة 12 أن الأميركيين طلبوا من رئيس الوزراء أن يعلن أن إسرائيل لا تنوي تشجيع "نفي" الفلسطينيين إلى دول العالم.