الحرب التي ستكسر الرئيس الأمريكي.. سيناريو الرعب لجو بايدن | تقرير

يشعر المسؤولون في إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن بالقلق من اتساع نطاق الحرب في غزة، وقد بدأوا بالفعل الاستعداد لاحتمال قد يؤدي إلى مزيد من الفوضى في الشرق الأوسط. أربعة مسؤولين مطلعين على ما يجري في الحكومة، بينهم عضو كبير في الحكومة، وصفوا لصحيفة "بوليتيكو" الرقمية أحاديث داخلية حول سيناريوهات قد تؤدي إلى تورط الولايات المتحدة في حرب أخرى في الشرق الأوسط

وفقا للمسؤولين، فإن الجيش الأمريكي يخطط بالفعل لعمليات ضد الحوثيين المدعومين من إيران الذين هاجموا السفن في البحر الأحمر. ومن بين أمور أخرى، يتم التخطيط لهجوم على أهداف الحوثيين في اليمن. وفي الوقت نفسه، تفكر الاستخبارات في طرق لتوقع و صد هجمات محتملة على الولايات المتحدة من قبل قوات تدعمها إيران في العراق وسوريا، بحسب أحد المصادر الرسمية. كما أنهم يعملون على تحديد المكان الذي قد يهاجم فيه الحوثيون بعد ذلك.

وتضغط الولايات المتحدة منذ أشهر وراء الكواليس طهران لإقناع الوكلاء بتقليص هجماتهم، لكن المسؤولين يقولون إنه لا يوجد ما يشير إلى أن الجماعات بدأت في تقليل تركيزها، ويخشى البعض من أن العنف سيزداد في الأيام المقبلة. قد يعني هذا التصعيد أن الرئيس بايدن سيصبح في مأزق أكبر في الشرق الأوسط - تمامًا مع احتدام موسم الحملات الانتخابية لعام 2024 للانتخابات الرئاسية في الولايات المتحدة.

Houthi Media Center via AP

وقالت المصادر: "إن احتمال نشوب صراع أوسع نطاقاً يتزايد في أعقاب سلسلة من الاشتباكات في العراق ولبنان وإيران خلال الأيام القليلة الماضية. وقد أقنعت هذه الاشتباكات البعض في الإدارة بأن الحرب في غزة تصاعدت رسمياً إلى ما هو أبعد من ذلك بكثير". وهو السيناريو الذي تحاول الولايات المتحدة تجنبه منذ أشهر”.

ومع ذلك، أظهر استطلاع أجرته جامعة كوينيبياك في نوفمبر أن 84% من الأمريكيين كانوا قلقين للغاية أو إلى حد ما من احتمال انجرار الولايات المتحدة إلى الصراع في الشرق الأوسط، ومع مرور كل شهر، يشعر المزيد والمزيد من الأمريكيين بالقلق من أن إدارة بايدن تقدم الكثير من الدعم المادي لأوكرانيا.