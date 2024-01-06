ليس فقط من "اليوم التالي" في غزة: الولايات المتحدة تخشى حدوث الأسوأ في الشرق الأوسط

قال مسؤول في وزارة الخارجية الأميركية، اليوم (السبت)، في مقابلة مع شبكة CNN، إن الغرض من زيارة الوزير أنتوني بلينكن هو الحفاظ على التواصل غير المباشر مع إيران، ومنع التدهور إلى حرب إقليمية.

وستكون هذه الزيارة الخامسة التي يقوم بها بلينكن إلى إسرائيل منذ اندلاع الحرب. في غضون ذلك، وجه الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي رسالة تهديد لإسرائيل، قال فيه: "سوف يتم تدمير الكيان الصهيوني، رغم الدعم الذي يكسبه في العالم".

وفي يوم الاثنين، وللمرة الخامسة منذ بداية الحرب، من المتوقع أن يقوم وزير الخارجية الأمريكي بلينكن بزيارة إسرائيل ودول أخرى في الشرق الأوسط.

في إسرائيل، سيجتمع بلينكن مع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، مع الرئيس هرتسوغ، مع وزير الخارجية يسرائيل كاتس، مع وزير الدفاع يوآف غالانت وأعضاء آخرين من المجلس الوزاري الحربي. القضية الرئيسية والمهمة التي ستكون محور محادثات بلينكن هي - الرؤية الإسرائيلية لليوم التالي للحرب على قطاع غزة، السيطرة الأمنية والقيادة المدنية التي ينبغي تشكيلها في غزة بعد إخراج حماس من القطاع.

ويقوم مجلس الأمن القومي بقيادة تساحي هنغبي وبالتعاون مع وزير الشؤون الإستراتيجية رون ديرمر وفريقه منذ أسابيع بسلسلة من المناقشات بهدف إنتاج خطة منهجية تكون أكثر إجابة على بشأن مسألة السيطرة السياسية والمدنية والأمنية في قطاع غزة: نظراً للحساسية السياسية الكبيرة للموضوع، فقد تقرر عرض خطة المساعدة العسكرية على المناقشة الوزارية السياسية والأمنية ومن ثم نشرها.

وهذه الخطة، أُعدت استعداداً لزيارة وزير الخارجية الأميركي إلى إسرائيل، وستكون الخطة الإسرائيلية لليوم التالي محور محادثات بلينكن مع كبار القادة السياسيين الإسرائيليين. تجدر الإشارة إلى أن وزارة الخارجية الأميركيةهو الجهة داخل الإدارة في واشنطن التي تتولى "ملف غزة" وتتعامل مع كافة جوانب القضية.