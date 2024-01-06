اعتقال نشطاء لحزب الله في البرازيل

في ظل استمرار القتال على الحدود الشمالية وتهديدات حزب الله بالانتقام لمقتل صالح العاروري، ذكرت صحيفة "لو فيجارو" الفرنسية اليوم (السبت) أن الشرطة البرازيلية ألقت القبض على عناصر من حزب الله كانوا يحاولون تجنيد محليين لتنفيذ هجمات في جميع أنحاء أمريكا اللاتينية. وبحسب التقرير، تمت محاكمة هؤلاء النشطاء.

وفي فرنسا، أفادت التقارير أن عناصر التنظيم المعتقلين متهمون بالمشاركة في شبكة تمويل مركزها لبنان، قاموا من خلالها بتمويل عمليات غير قانونية على أراضي أمريكا اللاتينية، بما في ذلك تهريب الأسلحة ورأس المال اللبناني وتهريب المخدرات.

هذا، وبعد أن كشفت الشرطة البرازيلية، في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، عن خلية من عناصر حزب الله تعمل في البلاد، واعتقلت ثلاثة مواطنين برازيليين التقوا مع عناصر التنظيم في لبنان. تم القبض على شخصين، وتم إطلاق سراح أحدهما وهرب مشتبه به آخر كان الهدف الرئيسي للشرطة.

وبحسب الشرطة البرازيلية، فإن المواطنين المحليين لم يعرفوا بعضهم البعض، ولم يكن هناك أي اتصال مسبق بينهم، وفي الاستجواب ذكر المعتقلون أنهم لم يعرفوا أنهم التقوا مع عناصر من حزب الله. وأخبرا الشرطة أنهما أمضيا الليلة الأولى في لبنان في فندق، وفي اليوم التالي تم نقلهما إلى مبنى فخم على البحر، حيث طلب منهما تسليم هواتفهما حتى يتمكنا من مقابلة "مسؤول كبير" أوضح لهم أنه يتعين عليهم قتل عدة أشخاص. في غضون ذلك، قال متحدث باسم الشرطة البرازيلية لوسائل إعلام محلية إن "المعتقلين لديهم تاريخ من جرائم العنف وتهريب المخدرات، لكن ليس لديهم أي صلة أيديولوجية بالتنظيم".

ويأتي التقرير على خلفية محاولات حزب الله توسيع شبكته العالمية من خلال "الخلايا النائمة". وبحسب التقارير، فإن هذه الأنشطة تتم إدارتها من قبل الوحدة 910 – وحدة العمليات الخارجية لحزب الله. وتشير "لو فيغيروا" إلى أنه منذ التسعينيات، حذرت إسرائيل والولايات المتحدة من أعمال محتملة لحزب الله على الأراضي البرازيلية، وفي المثلث الحدودي بين باراغواي والأرجنتين والبرازيل.