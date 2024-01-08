كاليفورنيا: العثور على نافذة الطائرة التي انفجرت في الهواء وأرعبت المسافرين

في الفناء الخلفي لمنزله، عثر مدرس في بورتلاند تم تعريفه فقط باسم "بوب" على قابس الباب الذي انفجر في رحلة لشركة طيران ألاسكا بحسب ما أكده مسؤولون أمريكيون في وقت متأخر من ليلة الأحد، كما يمكن أن يكون "قابس أو سدادة الباب" هو مفتاحَ التحقيق في سبب انفصاله عن الطائرة.

National Transportation Safety Board via AP

وبعد انتهاء المؤتمر الصحفي الذي عُقد مساء الأحد، وعرضت فيه رئيسة المجلس الوطني لسلامة النقل جينيفر هومندي حالة التحقيق، عادت لتعطي خبرًا إيجابيًّا، وقالت: "أنا متحمسة للإعلان عن أننا عثرنا على سدادة الباب".

وأشارت هومندي، إلى أن أحد سكان مدينة بورتلاند بولاية أوريغون عثر على القابس في الفناء الخلفي لمنزله"، بحسب شبكة "إيه بي سي نيوز".

وتابعت هومندي: أن شخصًا يدعى "بوب" وهو مدرس، قد تواصل مع مسؤولي المجلس الوطني لسلامة النقل، وأرسل صورتين لقابس الباب.. فشكرًا لك بوب".

وأكدت رئيسة المجلس الوطني لسلامة النقل، أنه بمجرد وصول القابس، سيبدأون في فحصه وتحليله لمعرفة ما حدث وكيف انفصل الباب".

https://twitter.com/i/web/status/1743768585959354813 This post can't be displayed because social networks cookies have been deactivated. You can activate them by clicking manage preferences .

وكانت قد أوقفت خطوط ألاسكا الجوية جميع طائراتها من طراز بوينغ 737-9 في وقت متأخر الجمعة الماضي، بعد ساعات من انفجار النافذة في الجو وإجبارها على الهبوط الاضطراري في بورتلاند بولاية أوريغون الأميركية.

ووقع الحادث بعد وقت قصير من الإقلاع وتسبب الثقب الكبير في انخفاض الضغط في المقصورة. وأظهرت بيانات الرحلة أن الطائرة ارتفعت إلى 16 ألف قدم (4876 مترا) قبل أن تعود إلى مطار بورتلاند الدولي.

وأفادت شركة الطيران بأن الطائرة هبطت بسلام وعلى متنها 174 راكبا وستة من أفراد الطاقم.