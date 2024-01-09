مسؤول سعودي:"نرغب بتطبيع العلاقات مع إسرائيل بعد الحرب"

قال السفير السعودي في بريطانيا الأمير خالد بن بندر، اليوم الثلاثاء خلال تصريحاته مع "بي بي سي" إن السعودية ترغب بتطبيع علاقاتها مع إسرائيل بعد الحرب في غزة- إلا أنه شدد على أن كل اتفاق من هذا القبيل يجب أن يقود لإقامة الدولة الفلسطينية. ووفقا للسفير السعودي، إسرائيل والسعودية كانتا على وشك التوصل الى اتفاق قبل حرب 7 أكتوبر.

وقال "السعودية لا زالت تؤمن بإقامة علاقات مع إسرائيل رغم الأرقام المؤسفة للقتلى في غزة" وأضاف "لكن هذا لا يمكن أن يكون على حساب الشعب الفلسطيني" وأضاف انه يتطلب التفكير بقضية دمج حماس في الدولة الفلسطينية المستقبلية.

تأتي تصريحات السفير السعودي بعد تصريحات وزير الخارجية الأمريكية أنتوني بلينكن اليوم خلال اجتماعه المغلق مع وزير الخارجية الإسرائيلية يسرائيل كاتس إنه "يميز فرصا" لبناء علاقات أفضل في المنطقة بعد انتهاء الحرب في السعودية : أي فرصة لتطبيع العلاقات بين إسرائيل والسعودية.

ونقل بلينكن هذه الرسالة إلى كبار المسؤولين في إسرائيل بعد سلسلة لقاءات أجراها في الشرق الأوسط، كان آخرها، كما أفيد أعلاه، في المملكة العربية السعودية نفسها. ويشار الى أنه مع بداية الحرب، تم تجميد المحادثات من أجل التوصل إلى اتفاق تاريخي - وتحديداً عندما كانت في ذروتها - وبعد تصريح علني غير مسبوق لولي عهد المملكة العربية السعودية، محمد بن سلمان، الذي قال في تصريحات صحفية، خلال مقابلة مع شبكة "فوكس نيوز" إنه "في كل يوم نقترب من التوصل إلى اتفاق مع إسرائيل".