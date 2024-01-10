المغرب يتغلب على جنوب إفريقيا ويفوز برئاسة مجلس حقوق الانسان

أفاد بيان صادر عن وزارة الشؤون الخارجية المغربية، أنه تم تسجيل انتخاب تاريخي للمغرب لرئاسة مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، برسم سنة 2024.

وأضاف البيان بحسب ما تداوله مواقع إعلامية مغربية، أنه “من بين الأعضاء الـ 47 بمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، أيد 30 عضوا ترشيح المغرب أمام ترشيح جنوب إفريقيا، التي لم تحصل سوى على 17 صوتا”.

https://twitter.com/i/web/status/1745040885295751243 This post can't be displayed because social networks cookies have been deactivated. You can activate them by clicking manage preferences .

وتابع البيان، ويعد انتخاب المغرب، لأول مرة في تاريخه، لرئاسة هذه الهيئة الأممية المرموقة، اعترافا من قبل المجتمع الدولي بالرؤية المتبصرة للملك محمد السادس، في مجال حماية وتعزيز حقوق الإنسان.