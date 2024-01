المغرب يتغلب على جنوب إفريقيا ويفوز برئاسة مجلس حقوق الانسان

أفاد بيان صادر عن وزارة الشؤون الخارجية المغربية، أنه تم تسجيل انتخاب تاريخي للمغرب لرئاسة مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، برسم سنة 2024.

وأضاف البيان بحسب ما تداوله مواقع إعلامية مغربية، أنه “من بين الأعضاء الـ 47 بمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، أيد 30 عضوا ترشيح المغرب أمام ترشيح جنوب إفريقيا، التي لم تحصل سوى على 17 صوتا”.