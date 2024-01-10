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المغرب يتغلب على جنوب إفريقيا ويفوز برئاسة مجلس حقوق الانسان

وأضاف البلاغ أنه “من بين الأعضاء الـ 47 بمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، أيد 30 عضوا ترشيح المغرب أمام ترشيح جنوب إفريقيا

i24NEWS
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العلم المغربي يرفرف خارج مسجد الكتبية في مراكش في مارس 1986.
العلم المغربي يرفرف خارج مسجد الكتبية في مراكش في مارس 1986.Abdeljalil BOUNHAR / AFP

أفاد بيان صادر عن وزارة الشؤون الخارجية المغربية، أنه تم تسجيل انتخاب تاريخي للمغرب لرئاسة مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، برسم سنة 2024.

وأضاف البيان بحسب ما تداوله مواقع إعلامية مغربية، أنه “من بين الأعضاء الـ 47 بمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، أيد 30 عضوا ترشيح المغرب أمام ترشيح جنوب إفريقيا، التي لم تحصل سوى على 17 صوتا”.

https://twitter.com/i/web/status/1745040885295751243

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وتابع البيان، ويعد انتخاب المغرب، لأول مرة في تاريخه، لرئاسة هذه الهيئة الأممية المرموقة، اعترافا من قبل المجتمع الدولي بالرؤية المتبصرة للملك محمد السادس، في مجال حماية وتعزيز حقوق الإنسان.

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