"تصنيف الجيوش العالمية": ما هو الترتيب الذي تحتله إسرائيل وايران والدول العربية؟

تحتل دولة إسرائيل المكان 17 عالميا من حيث القوة العسكرية، في حين تحتل ايران المكان الـ14 ، جاء هذا وفقا لتصنيف GFP (تصنيفات القوة العالمية) لعام 2024.

وتحلل Global Fire Power بتحليل البيانات حول جيوش العالم في عدة مواضيع، مثل القوات البرية، الجوية والبحرية. ومنذ عام 2006 تقوم الشركة بيانات تصنيف عام لـ145 جيشا. ويعتمد التصنيف النهائي على بيانات أكثر من 60 عاملا يتم فحصها، وتكون الدرجة المثالية 0.0. ويقارن التصنيف بين الدول المتنافسة : روسيا-أوكرانيا، الصين-الولايات المتحدة وإسرائيل- ايران.

ووفقا للتصنيف حصلت إسرائيل على الدرجة 0.2596، مقارنة بـ 0.2269 التي حصلت عليها إيران. وفي جزء من التقرير، يشير الى أن المزايا التي تتمتع بها إسرائيل تنعكس في الجغرافيا، في حجم جيش الاحتياط (أكثر من 115 ألف جندي)، وميزانية الأمن (زيادة بنحو 14 مليار دولار)، وسلاح الجو (أكثر من 61 مقاتلة).

اضافة الى حجم الوسائل التي يستخدمها سلاح الجو الإسرائيلي، الأفضلية المركزية الإسرائيلية تنبع من حقيقة أنه بينما تستخدم إسرائيل أفضل المنتجات الأمريكية وخاصة طائرات 35-F، فإن الإيرانيين يعتمدون بشكل أساسي على الطائرات المستوردة في التسعينيات وحتى في نهاية السبعينات في عصر الشاه. ولهذا السبب يأمل الإيرانيون أن يؤدي البيع المكثف للطائرات بدون طيار إلى روسيا إلى قيام موسكو ببيع طائرات سوخوي 35 لهم أيضًا.

وفي صدارة ترتيب القوة العسكرية العالمية، يبقى الوضع الراهن: الولايات المتحدة أولاً (0.0699)، وروسيا ثانياً (0.0702)، والصين ثالثاً (0.0706)، والهند رابعاً (0.1023). أما كوريا الجنوبية، التي تفوقت على المملكة المتحدة خامسا وبريطانيا سادسا. وتغلق كل من اليابان، تركيا باكستان وايطاليا المراتب العشرة الأولى. مصر موجودة في المكان 15 بالتصنيف والمملكة العربية السعودية في المكان 23 والجزائر المكان الـ26، سوريا في المكان 60 والمغرب في المكان 61 والاردن في المكان 80 واليمن في المكان 81، دولة الامارات العربية في المكان 51 والبحرين في المكان 86 ولبنان في المكان 118.