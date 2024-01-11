تقرير استخباراتي يثير مخاوف من هجوم محتمل لحزب الله على الأراضي الأمريكية أو ضد أمريكيين في الخارج

أثارت تقييمات أمريكية مخاوف من إمكانية قيام منظمة حزب الله اللبنانية بتنفيذ هجوم على الأراضي الأمريكية، وكذلك ضد الموظفين الدبلوماسيين والعسكريين في الخارج، وفقا لتقرير بوليتيكو نقلا عن أربعة مسؤولين مطلعين على الاستخبارات.

ونُقل عن أحد المسؤولين قوله: "يمكن لحزب الله الاستفادة من القدرة التي يمتلكها... لوضع الناس في أماكن للقيام بشيء ما"، مضيفاً أن الهجوم المحتمل على الولايات المتحدة "أمر يدعو للقلق". ووفقا لعدد من المسؤولين الذين استندت صحيفة بوليتيكو إلى أقوالهم، هناك فرصة متزايدة لشن هجوم “على الأراضي الأمريكية” مع تصاعد التوترات في المنطقة. في حين أكدت مجددا أيضا أن واشنطن تعمل على تهدئة التوترات.

وعلى النقيض من هجمات الذئاب المنفردة السابقة في الولايات المتحدة وأوروبا والتي كانت مستوحاة من تنظيم الدولة الإسلامية أو القاعدة ولكنها ليست مرتبطة بشكل مباشر بالجماعة، قال المسؤولون المذكورون إن حزب الله المدعوم من إيران لديه قدرات لا يمتلكها الآخرون، لا سيما شبكة دولية من النشطاء الذين سينفذون توجيهاتهم.

IDF Spokesperson

وأشار المسؤولون الذين تحدثوا إلى صحيفة بوليتيكو إلى أنه من المرجح أن يتم استهداف الأفراد الأمريكيين في الشرق الأوسط أولاً، حيث تشير المعلومات الاستخبارية إلى أن ذلك قد يكون ضد القوات والموظفين الدبلوماسيين. وفي غضون ذلك، عززت واشنطن الإجراءات الأمنية في سفارتها في بيروت.

تم رصد ما لا يقل عن 127 هجومًا على القوات الأمريكية في العراق وسوريا منذ 17 أكتوبر، مع قيام الأمريكيين بالرد في معظم الحالات. وكان الرد الأعلى مستوى هو غارة جوية بطائرة بدون طيار في 4 يناير/كانون الثاني على قائد كبير للجماعة المدعومة من إيران في بغداد. ووفقاً لأحدث تقرير، توصلت واشنطن إلى استنتاج مفاده أن حزب الله لديه خطط مماثلة مثل وكلاء طهران الآخرين.

ونفذ حزب الله ومنظمة الجهاد الإسلامي، هجوما عام 1983 على السفارة الأمريكية في بيروت، مما أسفر عن مقتل 63 شخصا. وبعد ستة أشهر، قُتل أكثر من 220 جنديًا أمريكيًا وفي هجوم منفصل 58 مظليًا فرنسيًا في تفجيرات نُسبت إلى حزب الله.