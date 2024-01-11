عرض بن سلمان المغري لنتنياهو |تقرير

تحاول الولايات المتحدة التوصل إلى "اتفاق كبير" ينهي الحرب في غزة، ويؤدي إلى التطبيع بين إسرائيل والمملكة العربية السعودية، ويضمن إجراء إصلاحات كبيرة في السلطة الفلسطينية بعد أبو مازن، ويمنع الحرب في لبنان، في الآونة الأخيرة أحرز بعض التقدم نحو تحقيق هذه الأهداف الطموحة بين الدول العربية في المنطقة. وذلك بحسب تقرير نشرته صحيفة "واشنطن بوست" كتبه المحلل ديفيد إغناتيوس.

وبحسب ما نشره صباح اليوم (الخميس) إغناتيوس، الذي يعتبر على علاقات وثيقة بين الإدارة في واشنطن وبين صناع القرار في إسرائيل، فإن إحدى العقبات الرئيسية التي تواجه الأميركيين هي معارضة إسرائيل لعودة "الإصلاح". السلطة الفلسطينية" إلى غزة في اليوم التالي للحرب. وبحسب المعلق، فإنه على الرغم من أن الولايات المتحدة هي العامل الوحيد القادر على صياغة السياسة والتأثير بشكل كبير على ما يحدث في الشرق الأوسط، إلا أنها لا تملك القدرة على فرض القرارات على إسرائيل.

وأضاف أن "إدارة بايدن تحاول مساعدة إسرائيل على رسم طريق للخروج من الصراع من خلال العمل مع حلفائها العرب المعتدلين الرئيسيين".

وكتب: "في هذه الأيام، يكمل بلينكن جولة في المنطقة حيث يتلقى تعهدات بدعم إعادة إعمار غزة بعد الحرب من المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة والأردن ومصر - بشرط موافقة إسرائيل في النهاية لإقامة الدولة الفلسطينية".

وأضاف: "إن طريق الخروج من الحرب واضح المعالم، لكن نتنياهو لا يزال يرفض الالتزام بإقامة دولة فلسطينية في المستقبل. وبالتالي فإن الخطة النهائية التي صممتها الولايات المتحدة عالقة". يتودد بلينكن للعرب، لكنه غير قادر على التأثير على نتنياهو، الذي يعكس حذره آراء العديد من الإسرائيليين الذين ما زالوا مصدومين من المعركة التي وقعت في 7 أكتوبر ويخشون السيادة الفلسطينية".

وبحسب المقال، تخشى واشنطن أنه إذا لم يتم تحديد "طريق خروج" واضح من الحرب في غزة قريبًا، فسيكون من الصعب، بل من المستحيل، منع الانزلاق إلى حرب واسعة النطاق بين إسرائيل وحزب الله في لبنان. ويؤكد إغناتيوس أن مثل هذه الحرب يمكن أن تؤدي إلى صراع إقليمي أوسع قد يشمل إيران أيضًا بشكل مباشر.

وزعم أن "بايدن أقنع إسرائيل بعدم مهاجمة حزب الله في لبنان بعد 7 أكتوبر مباشرة، لكن صواريخ حزب الله حولت الشمال الإسرائيلي إلى سلسلة من مدن أشباح، ويقول المسؤولون الإسرائيليون ببساطة إنه إذا لم يقم حزب الله بإنشاء منطقة عازلة على طول الحدود، إسرائيل ستهاجم لإعادته إلى الوراء".

ووفقاً لإغناتيوس، إذا وافقت إسرائيل على اعتراف مستقبلي محتمل بالسيادة الفلسطينية، فإن "المكافأة الحقيقية لها ستكون تطبيع العلاقات مع المملكة العربية السعودية، أغنى وأقوى دولة في العالم السني". وعليه تلقى بلينكن التزاماً من محمد بن سلمان، ولي العهد السعودي، إنه مستعد لاحتضان إسرائيل علانية - ولكن فقط بعد انتهاء الحرب وتوصل إسرائيل الى طريق يؤدي إلى إقامة دولة فلسطينية.

يريد بن سلمان أن يكون أنور السادات في القرن الحادي والعشرين، لكنه يخشى أن يدفع ثمن الاضطرابات الداخلية والاغتيالات في نهاية المطاف، كما حدث للرئيس المصري الذي وقع اتفاقية السلام التاريخية مع إسرائيل.