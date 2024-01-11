نتنياهو: أين كانت جنوب أفريقيا عندما قتل وهُجّر الملايين في سوريا واليمن؟

قال رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو هذا المساء، ردا على الإجراءات التي اتخذت ضد إسرائيل في لاهاي: "نحن نحارب الإرهابيين، ونحارب الأكاذيب في كل مكان. اليوم رأينا مرة أخرى عالما مقلوبا رأسا على عقب - دولة إسرائيل متهمة بارتكاب إبادة جماعية بينما إنها تحارب الإبادة الجماعية".

واضاف "إسرائيل تحارب الإرهابيين القتلة الذين ارتكبوا جرائم فظيعة ضد الإنسانية. منظمة ارتكبت أفظع جريمة ضد الشعب اليهودي منذ المحرقة، والآن هناك من يدافع عنها باسم المحرقة. يا لها من جرأة. عالم مقلوب رأسا على عقب".

وقال رئيس الحكومة أن "الجيش الدفاع الإسرائيلي، الجيش الأكثر أخلاقية في العالم، الذي يفعل كل شيء لتجنب إيذاء غير المتورطين، يتهمه ممثلو الوحوش بـ "الإبادة الجماعية".

وأضاف نتنياهو: "إن نفاق جنوب إفريقيا صارخ حتّى السماء". وتابع: "أين كانت جنوب إفريقيا عندما قُتل الملايين من الناس ونزحوا من ديارهم في سورية واليمن، ومِن قِبل مَن؟ من شركاء حماس. عالم مقلوب".

وأضاف نتنياهو: "نحن نعرف أين نحن، سنواصل محاربة المخربين، وسنواصل صدَّ الأكاذيب، وسنواصل الحفاظ على حقنا في الدفاع عن أنفسنا وتأمين مستقبلنا، حتى النصر المطلق".

وقال المتحدث الرسمي باسم الفريق القانوني لجنوب إفريقيا اليوم الخميس، أنه "سيكون من الصعب على القضاة تجاهل أدلتنا ضد إسرائيل. ونثق في نزاهة القضاة بشأن القضية المقدمة ضد إسرائيل وفي تقييم المحكمة للقضية من الناحية القانونية وليس السياسية.

وفي وقت سابق اليوم، افتتحت جلسة الاستماع في محكمة العدل الدولية في لاهاي، حيث قدمت جنوب أفريقيا ادعاءاتها بأن إسرائيل ترتكب أعمال "إبادة جماعية" في قطاع غزة، بهدف حمل المحكمة على إصدار أوامر تأمر إسرائيل بوقف الحرب. وسيقدم الممثلون الإسرائيليون غدا حجج الدفاع أمام لجنة القضاة الدولية. وخرجت مظاهرات خارج القاعة لصالح إسرائيل وضدها.

وعرض المدعون، من بين أمور أخرى، اقتباسات من نتنياهو ووزير الأمن يوآف غالانت ووزير الأمن القومي إيتمار بن غفير ونائب رئيس الكنيست نسيم فاتوري الذين "دعا إلى محو القطاع من على وجه الأرض".