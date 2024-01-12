جلسة محكمة العدل الدولية: الادعاءت والتفسيرات التي ستعرضها إسرائيل

ستستأنف جلسة الاستماع في محكمة العدل الدولية في لاهاي اليوم (الجمعة) - وستُمنح إسرائيل الحق في الرد على الادعاءات والاتهامات القاسية التي وجهها اليوم ممثلو جنوب أفريقيا.

تدرك إسرائيل أن هذا يوم مهم للغاية، وتصل بفريق قانوني رفيع المستوى وذو خبرة كبيرة، بقيادة البروفيسور مالكولم شو - الخبير البريطاني ذو الشهرة العالمية في القانون الدولي، والذي يتمتع بخبرة في التمثيل الدولي في محكمة العدل العليا في لاهاي.

ومن المتوقع أن تتناول إسرائيل اليوم بشكل مكثف كل القضايا التي "دفعتها" جنوب أفريقيا، مثل المذبحة نفسها. وستعرض إسرائيل أدلة من المذبحة وتزعم أنها "لم تكن تريد هذه الحرب، ولم نطلق هجومًا متعمدًا، وهذا رد على أعمال حماس ".

والأمر الآخر الذي لم يتم ذكره على الإطلاق اليوم هو جهود إسرائيل لتجنب المس بالمدنيين في غزة، ومن ناحية أخرى - جهود حماس لاستخدام السكان هناك كدروع بشرية. هذه حجج مهمة من وجهة نظر قانونية، لأنه إذا نسبت جنوب أفريقيا إلى إسرائيل نية ارتكاب الإبادة الجماعية - فإن إسرائيل ستقول العكس: "نحن نبذل جهدا لتجنب إيذاء السكان المدنيين".

يوضح البروفيسور عميحاي كوهين، وهو زميل بارز في المعهد الإسرائيلي للديمقراطية. ويقول "كان هناك تجاهل تام لحماس وحقيقة أنها أدخلت القتال إلى قلوب السكان المدنيين، وأن النيابة العامة نيابة عنها تقدم تمثيلا كاذبا كما لو أن إسرائيل تتصرف دون الحاجة إلى القطاع، وتتجاهل وجود حماس. وهناك أيضا غض الطرف عن حقيقة أن إسرائيل دعت وعملت على إخلاء السكان المدنيين من القطاع".

وستحاول إسرائيل أن توضح أن أهمية هذه الاقتباسات والتصريحات أقل مما يقال في حجج جنوب أفريقيا. وستزعم إسرائيل أن هذه التصريحات لا تؤثر على اتخاذ القرار ولا تترجم على أرض الواقع. والتحدي الذي يواجه إسرائيل هو تحديد كيفية التعامل مع تلك التصريحات، لأن جنوب أفريقيا لا تنسب إلى إسرائيل نية الإبادة الجماعية فحسب، بل تقول أيضاً إنها لا تفعل ما يكفي ضد تلك الدعوات. وقد أعلنت المستشارة القضائية للحكومة غالي بيهاريف ميارا أنها بدأت في فحص بعض تصريحات كبار المسؤولين في الحكومة.

في غضون ذلك، تتلقى إسرائيل الليلة دغاع مهم من حلفائها في العالم. وأعلن البيت الأبيض مساء أمس أن "ادعاءات جنوب أفريقيا بأن إسرائيل ترتكب جريمة إبادة جماعية لا أساس لها من الصحة". بالإضافة إلى ذلك، انتقد رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك أيضًا الدعوى القضائية التي رفعتها جنوب إفريقيا، قائلاً إن "القضية غير مبررة وخاطئة على الإطلاق. وتقف بريطانيا وراء حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها بموجب القانون الدولي".