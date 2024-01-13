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  • الجيش الأمريكي يعلن عن فقدان اثنين من أفراد البحرية قبالة سواحل الصومال

الجيش الأمريكي يعلن عن فقدان اثنين من أفراد البحرية قبالة سواحل الصومال

واختتم البيان بالقول إنه لن يتم توفير معلومات إضافية لحين اكتمال عملية انتشال المفقودين.

i24NEWS
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، جنود الجيش الأمريكي يقفون خارج عربتهم المدرعة في قاعدة مشتركة مع الجيش العراقي جنوب الموصل ، العراق
، جنود الجيش الأمريكي يقفون خارج عربتهم المدرعة في قاعدة مشتركة مع الجيش العراقي جنوب الموصل ، العراقAP Photo/ Khalid Mohammed 2017©

كشف الجيش الأميركي في بيان، اليوم السبت، أنه تم الإبلاغ عن فقدان اثنين من أفراد البحرية الأميركية في البحر أثناء القيام بعمليات قبالة ساحل الصومال مساء الخميس.

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وقالت القيادة المركزية الأميركية "تم نشر البحارة في منطقة عمليات الأسطول الخامس الأميركي لدعم سلسلة من المهام"، وأضاف البيان أن عمليات البحث والإنقاذ مستمرة لتحديد مكانهما.

واختتم البيان بالقول إنه لن يتم توفير معلومات إضافية لحين اكتمال عملية انتشال المفقودين.

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