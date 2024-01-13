تقرير : المخابرات الامريكية تزود إسرائيل بمعلومات عن كبار قادة حماس ومكان احتجاز المخطوفين

كشفت صحيفة نيويورك تايمز عن مسؤولين أمريكيين، أن وكالة الاستخبارات الامريكية المركزية "سي اي ايه" تزود اسرائيل بمعلومات عن قادة حماس ومكان احتجاز المخطوفين في غزة، مشيرة إلى أن "واشنطن كثفت جمع المعلومات عن حماس من خلال زيادة طلعات المسيرات فوق غزة".

وقامت "سي آي إيه" بتأسيس فرقة عمل جديدة بعد الهجمات التي نفذتها حماس على إسرائيل في 7 من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، والتي قتل فيها 1200 شخصا، أغلبهم مدنيون وبينهم نساء وأطفال، وتم اختطاف 240 رهينة ونقلهم لغزة.

وبحسب التقرير، فإن فرقة العمل الجديدة التي تأسست في الوكالة، ليس لديها أي "سلطات قانونية جديدة"، لكن البيت الأبيض طالب برفع "أولوية جمع المعلومات الاستخباراتية عن حماس".

وبعد مرور 100 يوم على احتجاز الرهائن، اعلن منتدى عائلات المخطوفين تنظيم وقفة احتجاجية ستنطلق في إسرائيل في تمام الساعة الثامنة من مساء اليوم ولمدة اربع وعشرين ساعة، لدعم المخطوفين وعائلاتهم.

وفي نفس السياق، أعلن مكتب رئاسة الوزراء مساء امس، أنه من المقرر ان يحصل المخطوفون في قطاع غزة الذين في حاجة الى علاج، على ادوية في الايام المقبلة - وذلك بعد الاتفاق مع قطر، حيث ستنقل إليهم في اطار منظومة المساعدات الانسانية التابعة لإسرائيل.