القضاء يحكم على دونالد ترامب بدفع 400 ألف دولار لصحيفة "نيويورك تايمز"

حكم على الرئيس الأميركي السابق، دونالد ترامب، بدفع مبلغ 392 ألفا و638 دولارا لصحيفة "نيويورك تايمز" ولصحفيين فيها، كنفقات قضائية بعدما رفضت شكوى تقدم بها ضدهم.

وكان ترامب قد رفع شكوى في سبتمبر/أيلول 2021 على "نيويورك تايمز"، متهما 3 صحفيين يعملون بالصحيفة الأميركية، بإعداد "مؤامرة خبيثة" للحصول على وثائق ضريبية تخصه. وقد نشر هؤلاء في 2018 تحقيقا فازوا بفضله بجائزة "بوليتزر" العريقة.

وفي مايو 2023، رفض أحد القضاة في الغرفة التجارية للمحكمة العليا في ولاية نيويورك شكوى ترامب. وفي قرار جديد صدر، الجمعة، رأى القاضي نفسه أن ما اقترحته الصحيفة من تعويض حول تكاليف الدفاع "معقول"، وأمر ترامب بدفع المبلغ بالكامل.

وتناول تحقيق الصحيفة كيفية تحقيق الملياردير الجمهوري لثروته، الذي يؤكد أنه صنع نفسه بنفسه- ثروته، وجاء في التحقيق أن دونالد ترامب تلقى في الواقع من والده على سنوات عدة 413 مليون دولار حولت إليه جزئيا عبر شركة وهمية، مما سمح له بالتهرب من دفع ضرائب.

ويواجه ترامب تهما مالية مع نجليه إريك ودونالد جونيور بتضخيم قيمة أصولهم العقارية من ناطحات سحاب وفنادق فاخرة وملاعب غولف على مدى سنوات للحصول على قروض مصرفية وعقود تأمين بشروط أفضل.

ويحاكم ترامب في قضايا أخرى، من بينها الاحتفاظ بوثائق فائقة السرية في مقر سكنه، والتلاعب بنتائج الانتخابات الرئاسية 2020 في ولاية جورجيا.

لكن ترامب ينفي جميع التهم الموجهة إليه في القضايا التي يحاكم فيها، ويعتبر أنها محاولة للتدخل في الانتخابات المقبلة وعرقلة مساعيه للوصول إلى الرئاسة مجددا.