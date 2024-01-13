بايدن : "أوستن أخطأ بالتكتّم على دخوله المستشفى لكنه سيبقى في منصبه"

أكد الرئيس الأميركي جو بايدن، الجمعة، بأن وزير دفاعه رغم أنه أخطأ بالتكتّم على دخوله المستشفى، إلى أن لويد أوستن سيبقى في منصبه، فيما أكدت وزارة الدفاع الأمريكية أنّ أوستن اتخذ قرار قصف مواقع جماعة الحوثيين في اليمن من المستشفى.

وجوابا على مراسل سأل بايدن عما إذا أخطأ وزير الدفاع، التقدير بعدم إبلاغه بالأمر، رد بـ"نعم" مؤكدا أنه ما زال يضع ثقته بوزيره.

من جانب آخر، أشار بيان للبنتاغون إلى أن أوستن يتلقى العلاج من مرض سرطان البروتستات في مستشفى "والتر ريد" العسكري، ولم يكشف البيان تفاصيل عن دخول أوستن المستشفى.

وقالت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون)، الجمعة، إنها لا تملك موعدا محددا بعد لتسريح الوزير لويد أوستن، من المستشفى بعد تشخيصه بالسرطان، لكنها ستواصل تقديم تحديثات يومية.

وتم تشخيص أوستن (70 عاما) الذي خدم في الجيش طوال مسيرته المهنية وتُعرف عنه حمايته خصوصيته إلى حد كبير، بسرطان البروستات مطلع ديسمبر/كانون الأول الماضي، وخضع لجراحة بتخدير كامل في 22 كانون الأول.

وأخفى أوستن عن الرئيس والكونغرس تشخيص إصابته بسرطان البروستات طوال أكثر من شهر، وكذلك دخوله إلى المستشفى مطلع العام لأيام، ما أدى إلى مطالبات متزايدة باستقالته أو بإقالته.