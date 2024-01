الصين تدعو إلى عقد مؤتمر سلام حول غزة "واسع النطاق وفعال"

ذكرت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) اليوم الاثنين أن وزير الخارجية الصيني وانغ يي دعا إلى مؤتمر سلام إسرائيلي-فلسطيني على نطاق واسع وأكثر موثوقية ووضع جدول زمني لتنفيذ حل الدولتين.

وفي حديثه للصحفيين بعد محادثاته مع وزير الخارجية المصري سامح شكري في القاهرة خلال عطلة نهاية الأسبوع، قال وانغ إن المجتمع الدولي يجب أن "يستمع" بعناية إلى المخاوف المشروعة في الشرق الأوسط.

قال وانغ "تدعو الصين إلى عقد مؤتمر سلام دولي أوسع نطاقا وأكثر موثوقية وفعالية، وصياغة جدول زمني محدد وخريطة طريق لتنفيذ "حل الدولتين"، ودعم الاستئناف الفوري لمحادثات السلام الإسرائيلية الفلسطينية".

وأجبرت هجمات الحوثيين المدعومين من إيران في البحر الأحمر السفن التجارية على اتخاذ طريق أطول وأكثر تكلفة حول أفريقيا، مما أثار المخاوف بشأن التضخم وتعطيل سلسلة التوريد. كما أنها تجعل الحرب بين إسرائيل وحماس أكثر ملامسة لاستثمارات الصين في قناة السويس شرق القاهرة.

وتتجنب الصين أن تكون طرفا مباشرا في أي صراعات عسكرية، لكنها تقول إنها حريصة على زيادة "نفوذها وجاذبيتها وقوتها الدولية" لتشكيل الأحداث من خلال الدبلوماسية.

وقال وانغ الأسبوع الماضي إن الرئيس شي جين بينغ أجرى "اتصالات متعمقة" مع قادة السعودية وإيران لإقناع القوى في الشرق الأوسط بالتخلي عن مظالم الماضي.

ويسافر وانغ حاليا عبر مصر وتونس وتوجو وساحل العاج حتى الخميس. وذكرت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) أن كبير الدبلوماسيين الصينيين أجرى أيضا محادثات مع الأمين العام للجامعة العربية بشأن الصراع في غزة وأعرب عن قلقه بشأن البحر الأحمر.

وقال الدبلوماسيان في بيان مشترك نقلته وكالة أنباء شينخوا إن "الدول المؤثرة، على وجه الخصوص، بحاجة إلى لعب دور موضوعي وغير متحيز وبناء في هذا الصدد".

في الأثناء، تتصاعد التوترات في منطقة البحر الأحمر حيث نفذت الولايات المتحدة، بالتعاون مع بريطانيا وبدعم من التحالف، ضربات على أهداف للحوثيين في اليمن في وقت سابق من يوم السبت. أفاد الجيش الأمريكي يوم الاثنين بإسقاط صاروخ كروز مضاد للسفن أطلقه الحوثيون على مدمرة يو إس إس لابون.