آل ثاني: المسار الدبلوماسي الوحيد النشط في الحرب بين إسرائيل وحماس يتعلق بإطلاق سراح الرهائن

قال رئيس وزراء قطر محمد بن عبد الرحمن آل ثاني خلال حديث له في المنتدى الاقتصادي العالمي الذي عقد في دافوس هذا الأسبوع، إن المسار الدبلوماسي الوحيد النشط خلال الحرب بين إسرائيل وحماس يتعلق بإطلاق سراح الرهائن مقابل العودة إلى وقف إطلاق النار.

وأضاف المسؤول القطري "في ضوء حجم القصف والدمار في غزة، لم تعد غزة موجودة. لا يوجد شيء هناك". ووجه اتهاما للجيش الإسرائيلي بتنفيذ "قصف سجادي" على القطاع.