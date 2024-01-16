آل ثاني: المسار الدبلوماسي الوحيد النشط في الحرب بين إسرائيل وحماس يتعلق بإطلاق سراح الرهائن

قال رئيس وزراء قطر محمد بن عبد الرحمن آل ثاني خلال حديث له في المنتدى الاقتصادي العالمي الذي عقد في دافوس هذا الأسبوع، إن المسار الدبلوماسي الوحيد النشط خلال الحرب بين إسرائيل وحماس يتعلق بإطلاق سراح الرهائن مقابل العودة إلى وقف إطلاق النار.

وأضاف المسؤول القطري "في ضوء حجم القصف والدمار في غزة، لم تعد غزة موجودة. لا يوجد شيء هناك". ووجه اتهاما للجيش الإسرائيلي بتنفيذ "قصف سجادي" على القطاع.

https://twitter.com/i/web/status/1747187582625083828 This post can't be displayed because social networks cookies have been deactivated. You can activate them by clicking manage preferences .

ومضى آل ثاني يقول: "المنطقة بأكملها بحاجة إلى إعادة البناء. لا أرى أن من الممكن العودة إلى ما قبل 7 أكتوبر وأن تستثمر الدول أموالها هناك ما لم نعالج مسألة حل الدولتين".

ولفت أل ثاني أيضا إلى أن "بعض السياسيين ظنوا أن القضية الفلسطينية يمكن أن تكون مخفية تحت السطح ويمكن أن ينساها الناس. وما حدث في 7 أكتوبر أظهر أن هذه قضية كبرى للعالم أجمع".

ووفقا لتفزيون الحرة، فقد أكد رئيس الوزراء القطري أن الفلسطينيين هم من يجب أن يقرروا ما إذا كانت حركة حماس ستستمر في لعب دور سياسي في المستقبل، بالرغم من إصرار إسرائيل على إلغاء أي وجود سياسي أو عسكري في القطاع بعد الحرب.

انطلق المنتدى الاقتصادي العالمي السنوي في دافوس بسويسرا يوم الاثنين ويستمر حتى يوم الجمعة. لكن بالنسبة للحرب بين إسرائيل وحماس، فإن جدول أعمال القمة يتضمن هذا العام التصعيد في منطقة البحر الأحمر، والحرب المستمرة بين روسيا وأوكرانيا، فضلاً عن أزمة الطاقة وتغير المناخ والذكاء الاصطناعي.