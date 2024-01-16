إيران تؤكد قصف مقرين لجماعة "جيش العدل" في باكستان

أفادت وكالة "إرنا" الرسمية للأنباء، اليوم الثلاثاء، أن إيران استهداف مقرين لجماعة "جيش العدل" في باكستان، مضيفة أن "صواريخ ومسيرات استخدمت في الهجوم"، دون ذكر تفاصيل أكثر.

وأعلن الحرس الثوري الإيراني، اليوم الثلاثاء، عن إطلاق 24 صاروخا بالستيا على مدينتي إدلب السورية وأربيل العراقية الاثنين.

وبحسب وسائل إعلام، فإن الهجوم أدى إلى مقتل رجل الأعمال الكردي المعروف بشراو دزايي صاحب مجموعة فالكون، التي تعمل في قطاعات البناء والنفط والغاز الطبيعي والتكنولوجيا والزراعة، وابنتِه التي لم تتجاوز العشر سنوات.

كما قتل في الهجوم كرم سريدار، رجل الأعمال ومالك مجموعة ريان العراق، الذي كان يحضر تجمعا اجتماعيّا في منزل دزايي.

ونقلت وكالة "تسنيم" المحلية عن بيان للحرس الثوري، أن 4 صواريخ "خيبر شكن" متوسطة المدى أُطلقت من منطقة خوزستان الإيرانية باتجاه إدلب السورية.

وأوضح البيان أن 4 صواريخ بالستية أطلقت من كرمانشاه غربي إيران، و7 أخرى من أذربيجان الشرقية، باتجاه أربيل العراقية، كما أطلق 9 صواريخ من طرازات مختلفة باتجاه مناطق أخرى في سوريا.