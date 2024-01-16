رسالة الولايات المتحدة لإسرائيل بخصوص"التطبيع"

صرح مستشار الأمن القومي الأميركي، جيك سوليفان، مساء اليوم (الثلاثاء) خلال حديثه في المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس وتطرق إلى اليوم التالي للحرب في غزة: "نحن نفكر في الشكل الذي يجب أن يبدو عليه المستقبل بعد الحرب - منطقة تتمتع إسرائيل فيها بالأمن ويكون للفلسطينيين دولتهم الخاصة"، وأوضح: "في هذه اللحظة من الصعب تخيل ذلك، لكنه المسار الوحيد الذي يمكن أن ينجح. ليس بعد سنوات،ولكن في المدى القريب إذا اتخذ الجميع قرارات شجاعة واختاروا هذا الطريق".

ووفقا له، "تريد الولايات المتحدة أن ترى التطبيع مرتبطا بأفق سياسي للفلسطينيين، ولدى الحكومة الإسرائيلية وجهات نظر واضحة بشأن هذه القضية". لكن في النهاية، وفقا لسوليفان، "سيتعين على الحكومة الإسرائيلية أن تختار كيفية ضمان أمن الدولة. يعتقد الرئيس بايدن أن أفضل طريقة لتحقيق ذلك هي حل الدولتين في إطارها يتم ضمان أمن إسرائيل".

وقال سوليفان "قبل السابع من أكتوبر اعتقدنا أن المفاوضات بين إسرائيل والفلسطينيين لن تنجح ولذلك حاولنا تجهيز صفقة مع المملكة العربية السعودية يكون للفلسطينيين دور بها- حماس أرادت تدميرها".

وتطرق مستشار الأمن القومي الى الحرب في غزة وقال "لا يزال هناك خطر من أن تتحول الأزمة في غزة إلى صراع إقليمي. لكننا نرى طريقًا للتغيير في الحرب في غزة، وتقليل التوترات على الحدود مع لبنان. والحد من مخاطر التصعيد في المنطقة. ونحن نعمل على ذلك مع شركائنا في المنطقة.

وقال سوليفان إن "إسرائيل مسؤولة عن تنفيذ الحملة بطريقة تتماشى مع القانون الدولي وتميز بين أعضاء حماس والمدنيين"، مضيفا أن "الولايات المتحدة ستواصل العمل مع بقية العالم لتحقيق السلام. إطلاق سراح المختطفين وإدخال المساعدات لسكان غزة".