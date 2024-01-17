الولايات المتحدة تصنف الحوثيين منظمة إرهابية عالمية وتفرض عليهم عقوبات

صنفت الولايات المتحدة جماعة أنصار الله في اليمن، المعروفة لدى الحوثيين، على أنها إرهابية عالمية محددة صباح الأربعاء.

وتأتي العقوبات في الوقت الذي هاجم فيه الحوثيون باستمرار سفن الشحن التجارية في مياه البحر الأحمر منذ منتصف نوفمبر/تشرين الثاني، وصعدوا هجماتهم على الرغم من التحذيرات المتكررة والضربات المضادة الأخيرة من التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة.

وقال مسؤول رسمي كبير في إدارة بايدن: “نحن نتخذ هذا الإجراء بسبب الهجمات المستمرة للحوثيين المدعومين من إيران على البحر الأحمر وخليج عدن. وأضاف: “أن هذه الهجمات مثال واضح على الإرهاب الذي ينتهك القانون الدولي وتهديدًا كبيرًا للتجارة العالمية”. "إنهم يعرضون للخطر إيصال المساعدات الإنسانية."

وقال المسؤول إن الهدف النهائي للعقوبات، التي ستدخل حيز التنفيذ خلال 30 يوما، هو "وقف التصعيد وإحداث تغيير إيجابي في السلوك".

وأضاف أن نافذة التنفيذ التي مدتها 30 يومًا ستمنح الإدارة فرصة "لضمان تدفق المساعدات الإنسانية، لذلك نحن نستهدف في الواقع الحوثيين وليس شعب اليمن". ستستغل حكومة الولايات المتحدة هذا الوقت لإجراء اتصالات مع المستوردين والمؤسسات المالية والمنظمات غير الحكومية والأمم المتحدة ووكالات المساعدة الإنسانية الأخرى لمناقشة التنفيذ والحاجة المحتملة إلى استثناءات إضافية للعقوبات.

كما أنه سيمنح إدارة بايدن مجالًا للمناورة إذا رأت تغييرًا من جانب الحوثيين.

"أعتقد أن فترة التنفيذ البالغة 30 يومًا ليست نوعًا من التنبؤ بما قد يحدث في تلك الأيام الثلاثين، ولكنها بدلاً من ذلك اعتراف حقيقي بأننا بحاجة إلى القيام ببعض العمل للتأكد من أن هذا التصنيف يؤثر على الحوثيين ويمارس الضغط على الحوثيين". وقال المسؤول: “إنها تهدف إلى الحد من التأثير المحتمل على الشعب اليمني”. وأضاف: "بالنظر إلى الوضع الإنساني المتردي في اليمن، والذي يظل محور اهتمام الولايات المتحدة، أردنا أن نكون حذرين للغاية".

وستصدر إدارة بايدن خمسة تراخيص ستسمح بالمعاملات المتعلقة بالغذاء والدواء والأجهزة الطبية، إلى جانب الوقود والتحويلات الشخصية والاتصالات وتشغيل الموانئ والمطارات.

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وقال مسؤول كبير آخر في الإدارة إن التصنيفات التي تم الإعلان عنها يوم الأربعاء تهدف إلى تسليط الضوء على النشاط "الخبيث" وعزل الحوثيين، وتمكين العمل المنسق عبر الحكومة الأمريكية ومع شركائنا الدوليين. وتهدف العقوبات أيضًا إلى حرمان الحوثييين من الوصول إلى النظام المالي الأمريكي وفرض عقوبات ثانوية على أنصار الحوثيين.

لكن كبار مسؤولي الإدارة الثلاثة الذين تحدثوا مع الصحفيين قبل إعلان اليوم كانوا واضحين في أن الإدارة تعتبر تصنيف SDGT جزءًا من استراتيجية أوسع، وليس حلاً في حد ذاته.

وقال مسؤول ثالث كبير في الإدارة: "نعتقد أن التصنيف سيمارس ضغطًا إضافيًا على الحوثيين لتغيير سلوكهم والابتعاد عن إيران، ومن ثم على الحوثيين أن يصبحوا جهة فاعلة بناءة" في عملية مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة. ولا يجوز أن يستخدم الحوثيون التمويل والتدريب والأسلحة الإيرانية لزعزعة استقرار اليمن والانخراط في أنشطة إرهابية تؤثر على المنطقة.

وأضاف: “سنواصل مواجهة النفوذ الإيراني الخبيث وإضعافه حيثما أمكننا ذلك. وأضاف المسؤول الثالث: "لذا، فإن خيار الابتعاد عن إيران أصبح الآن في أيدي الحوثيين".

تم إعلان الحوثيين منظمة إرهابية أجنبية (FTO) وإرهابيين عالميين محددين بشكل خاص من قبل إدارة ترامب في ساعاتها الأخيرة في السلطة.

وفي سعيها للتخفيف من الأزمة الإنسانية في اليمن، وكوسيلة ضغط في معركة دبلوماسية مبكرة مع المملكة العربية السعودية، سارعت إدارة بايدن إلى رفع العقوبات بدعم من مجلس النواب الديمقراطي آنذاك.

وفي أعقاب هجمات الحوثيين المتواصلة في البحر الأحمر، والتي يزعمون أنها ستستمر حتى تسمح إسرائيل بدخول مساعدات إنسانية كافية إلى غزة، كانت إدارة بايدن تدرس التراجع عن قرارها الذي اتخذته في عام 2021.

U.S. Central Command via AP

وكان عليها أيضًا أن تتصارع مع ما إذا كان القيام بذلك قد يؤدي إلى تقويض وقف إطلاق النار الدائم ولكن الهش بين المملكة العربية السعودية واليمن. وحارب تحالف تقوده السعودية الحوثيين في حرب مدمرة استمرت سنوات، وتتزايد المحادثات حول وقف دائم لإطلاق النار.

لا تزال الولايات المتحدة تدعم التوصل إلى سلام دائم في اليمن. وقال المسؤول الكبير الثاني في الإدارة إن هذه الهجمات المستمرة تتعارض مع السلام في اليمن. "لذا، إذا اختار الحوثيون التركيز على تحقيق السلام في اليمن، فيمكن للولايات المتحدة العمل معهم لدعم تنفيذ التراخيص أو التدابير الأخرى".

وقال المسؤول الأول في الإدارة إن عقوبات SGDT أكثر ملاءمة وفعالية في حالة الحوثيين، ولهذا السبب فإن تصنيف المنظمات الإرهابية الأجنبية ليس جزءًا من خطة العقوبات المعلنة.