وزير الخارجية الإيراني عن نصر الله: "إذا توقفت الحرب في غزة قد تتوقف الهجمات ضد إسرائيل في لبنان"

كرر وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان خلال مشاركته في المنتدى الاقتصادي العالمي بدافوس، ادعاء الحرس الثوري باستهدافه قواعد الموساد في العراق هذا الأسبوع. وأضاف أن "الهجوم الصاروخي على كردستان كان موجها إلى قواعد الموساد. لقد ضربنا قاعدة الموساد بصواريخ دقيقة. لم يكن هذا هجوما على العراق بل على إسرائيل، وهي عدو مشترك لكل من إيران والعراق"، وفق ما جاء في تقرير لمعريف.

وأضاف عبد اللهيان: نحن "نحترم سيادة العراق. كانت لدينا معلومات استخباراتية مؤكدة حول الهدف الذي تعرض للهجوم وأن عملاء الموساد الذين نفذوا عمليات ضد إيران قد خرجوا من هناك. ولم يكن لدينا أي خطأ في تحديد الهوية".

كما استعرض وزير الخارجية الإيراني الحديث الذي دار بينه وبين الأمين العام لحزب الله بخصوص الحرب في غزة والمناوشات عند الحدود الشمالية.

وأشار عبد اللهيان إلى تأكيدات نصر الله أنه دخل الحرب فقط من أجل حماية الفلسطينيين. كما قال "إن حرب لبنان الثانية (عام 2006)، أفرزت اتفاقا غير مكتوب مفاده "لا هجوم على تل أبيب ولا هجوم على بيروت. غير أن إسرائيل اغتالت أحد قادة حماس في بيروت (في إشارة إلى صالح العاروري). ما خلق وضعا جديدا. لكن إذا توقفت الحرب في غزة، فقد يؤدي ذلك إلى وقف الهجمات ضد إسرائيل في لبنان".

عبد اللهيان تحدث أيضا وفق التقرير عن مسألة الرهائن، وقال: "على نتنياهو أن يفهم أن الحرب ليست الحل. لن يدمروا حماس ولن يتم إطلاق سراح الرهائن الإسرائيليين إذا لم تتوقف الحرب". وأضاف أن "إيران ليست معزولة بعد التطبيع بين الدول العربية وإسرائيل، بينما إسرائيل هي الآن أكثر عزلة من أي وقت مضى".