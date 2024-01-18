الناتو يعلن عن مناورة عسكرية واسعة النطاق

أعلن حلف شمال الأطلسي (الناتو) رسميًا أن الأسبوع المقبل سيبدأ أكبر مناورة عسكرية لحلف شمال الأطلسي منذ نهاية الحرب الباردة، بمشاركة ما يقرب من 90 ألف جندي سيتدربون على احتمال وقوع هجوم روسي على إحدى الدول الأعضاء.

وفي ختام يومين من المناقشات التي أجراها رؤساء أركان دول الحلفاء في بروكسل، أُعلن أن مناورة "المدافع الصامد 24" ستضم نحو 90 ألف جندي من 31 دولة حليفة، وهو أكبر عدد منذ نهاية الحرب الباردة قبل أكثر من ثلاثة عقود. وأكبر مناورة جرت حتى الآن كانت في منطقة النرويج عام 2018 بمشاركة 51 ألف جندي.

ومن المتوقع أن تشمل التدريبات ما لا يقل عن 80 طائرة و50 سفينة وأكثر من ألف مركبة مدرعة. وسيتم نشرها في جميع أنحاء أوروبا مع التركيز على الجهة الشرقية، في مواجهة روسيا. وذكرت وكالة الأنباء الألمانية أن محور التمرين سيكون سيناريو الهجوم الروسي على إحدى الدول الأعضاء وتفعيل المادة 5 من معاهدة الناتو التي تنص على أن الهجوم المسلح على إحدى الدول يعد هجوما على كل منهم.

وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، أعلن وزير الدفاع البريطاني، جرانت شابس، أن بلاده ستنشر 20 ألف جندي كجزء من التدريبات، بما في ذلك 16 ألف جندي من الجيش، وهو أكبر عدد من الأفراد البريين البريطانيين الذين سيتم نشرهم داخل الناتو منذ 40 عامًا. وستبقى القوات حتى يونيو بالدبابات والمدفعية والمروحيات.

وسترسل البحرية الملكية أيضًا حاملة الطائرات كوين إليزابيث مع طائرات إف-35 والمجموعة القتالية التي تضم مدمرات، إلى جانب الغواصات ومقاتلات الكوماندوز البحرية للتمركز في القطب الشمالي. وسترسل القوات الجوية الملكية أيضًا طائرات F-35 وطائرات بوسيدون لجمع المعلومات الاستخبارية.