ألقي القبض على رجل أعمال إسرائيلي أمريكي للاشتباه في قيامه بتصدير مكونات إلكترونية بشكل غير قانوني إلى روسيا. وألقي القبض أمس على إيليا خان، البالغ من العمر 66 عامًا، وهو مواطن أمريكي وإسرائيلي وروسي ومقيم في نيويورك وكاليفورنيا، القي القبض عليه في لوس أنجلوس للاشتباه بقيامه بنقل أكثر من ربع مليون شريحة من الولايات المتحدة إلى الشركات المرتبطة بالمخابرات الروسية والخدمات العسكرية، بما في ذلك FA-SBA، خليفة الكي جي بي الذي كان في الاتحاد السوفيتي.

ووفقا لوثائق المحكمة، فإن خان متهم بالتآمر لانتهاك قانون إصلاح مراقبة الصادرات (ECRA). وقال مساعد المدعي العام ماثيو أولسن من قسم الأمن القومي بوزارة العدل: أن "السيد خان متهم بتصدير تكنولوجيا حساسة بشكل متكرر إلى روسيا قبل وأثناء وبعد غزو روسيا لأوكرانيا".

وأضاف أن "انتهاكات العقوبات الأمريكية وقوانين مراقبة الصادرات التي تساعد روسيا وغيرها من القوى المعادية تعرض أمن بلادنا للخطر وستقابل بالقوة الكاملة من وزارة العدل".

وقال مساعد الوزير لشؤون إنفاذ الصادرات ماثيو أكسلرود من مكتب الصناعة والأمن التابع لوزارة التجارة: "يعكس هذا الاعتقال استمرارنا الصارم في تطبيق انتهاكات مراقبة الصادرات التي تشمل الجيش الروسي وجهاز الأمن الفيدرالي". التكنولوجيات الحساسة لأولئك الذين يدعمون الحرب والظلم الذي تمارسه روسيا في أوكرانيا يمثل أولوية حاسمة لبنك التسويات الدولية وشركائنا في القوة الضاربة للتكنولوجيا التخريبية".