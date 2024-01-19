بعد محاكمة لاهاي: دعوى قضائية جديدة ضد إسرائيل

بعد الدعوى التي رفعتها جنوب أفريقيا ضد إسرائيل، والتي زعمت أنها ترتكب إبادة جماعية في غزة، أُعلن اليوم (الجمعة)، أن إندونيسيا رفعت دعوى قضائية جديدة ضد إسرائيل في محكمة العدل الدولية في لاهاي.

ووقفت إسرائيل في وقت سابق من هذا الشهر أمام الدعوى القضائية التي رفعتها جنوب أفريقيا ضدها بسبب أعمال تدعي أنها تشكل "إبادة جماعية" في قطاع غزة. وفي نهاية الجلسة طلبت إسرائيل تأجيل طلب أمر وقف إطلاق النار المؤقت، وحذف الدعوى من جدول الأعمال.

ووقفت إسرائيل في وقت سابق من هذا الشهر أمام الدعوى القضائية التي رفعتها جنوب أفريقيا ضدها بسبب أعمال تدعي أنها تشكل "إبادة جماعية" في قطاع غزة. وفي نهاية الجلسة طلبت إسرائيل تأجيل طلب أمر وقف إطلاق النار المؤقت، وحذف الدعوى من جدول الأعمال.