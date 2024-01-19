هل تم التوصل إلى اتفاق مع بوتين؟ الممر البحري الذي سيسمح به الحوثيون عبر البحر الأحمر

أفادت قناة العربية اليوم (الجمعة) أن مسؤولاً كبيراً من جماعة الحوثي أكد مروراً آمناً للسفن الروسية والصينية عبر البحر الأحمر، حيث نفذ التنظيم، المدعوم من إيران، في وقت سابق هجمات على السفن التجارية المرتبطة بإسرائيل في أعقاب الحرب في غزة.

وأكد القيادي الحوثي محمد البخيتي، في مقابلة نشرتها شبكة "إزباستيا" الروسية أن المجال البحري المحيط باليمن، والذي تتجنبه بعض شركات الشحن بسبب الهجمات، آمن طالما أن السفن غير مرتبطة ببعض الدول، وخاصة إسرائيل.

وأضاف: "كما هو الحال بالنسبة لجميع الدول الأخرى، بما في ذلك روسيا والصين، فإن شحنها البحري في المنطقة ليس مهددا". وأضاف: "علاوة على ذلك، نحن على استعداد لضمان المرور الآمن لسفنهم في البحر الأحمر، لأن حرية الملاحة تلعب دورًا مهمًا لبلادنا". وأضاف في وقت لاحق أن الهجمات على السفن "المرتبطة بأي شكل من الأشكال بإسرائيل" ستستمر.

وأعلنت التنظيم مؤخراً عن وضع العلامات أيضاً على السفن المرتبطة بالولايات المتحدة وبريطانيا، وذلك بعد أن شنت الدولتان غارات جوية في اليمن رداً على الهجمات المتكررة.

وهاجم الجيش الأمريكي أهدافاً للحوثيين في اليمن مرة أخرى هذا الأسبوع. وهاجم الأمريكيون بالسفن والغواصات 14 صاروخا حوثيا محملة بإطلاقها من اليمن. وجاءت الضربات بعد أن أطلق الحوثيون طائرة أصابت سفينة أمريكية في خليج عدن.