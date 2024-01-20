تقرير: الجزائر تُخطط لزيارة تبون إلى فرنسا، وماكرون يستعد للقيام بزيارة إلى المغرب

أكد وزير الخارجية الجزائري، أحمد عطاف، في الأسابيع الأخيرة، أن هناك مشاورات مستمرة مع المسؤولين الفرنسيين من أجل الاعداد لزيارة الرئيس، عبد المجيد تبون، إلى العاصمة الفرنسية باريس، فيما كشفت صحيفة "أفريكا انتليجنس" المتخصصة في الشؤون الإفريقية، بأن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، يستعد للقيام بزيارة إلى المملكة المغربية في الفترة المقبلة.

وكان من المنتظر أن يقوم تبون بزيارة إلى باريس سابقا بكن تأجلت مرارا بسبب خلافات بين الطرفين على العديد من القضايا، خاصة ملف الذاكرة.

ووفق عطاف، فإن زيارة تبون إلى فرنسا لازالت قائمة، وستتم حال تجاوز العديد من الخلافات في وجهات النظر بين الجزائريين والفرنسين في قضايا تهم البلدين، لكن لم يتم تحديد موعد لهذه الزيارة التي لازالت الجزائر تُخطط لها منذ عدة شهور.

وكانت العلاقات بين الرباط وباريس قد عرفت توترات عديدة، في العامين الماضيين، بسبب العديد من القضايا، من بينها ما هو متعلق بالهجرة، وأخر متعلق باتهامات فرنسية للمغرب بالتجسس، بدعوى أن الرباط استخدمت برنامج "بيغاسوس" وهي اتهامات لم تستطع فرنسا اثباتها.

لكن العلاقات بين البلدين بدأت تشهد مؤشرات على التحسن في الشهور الأخيرة، خاصة بعدما أقدم المغرب على تعيين سميرة سيطايل سفيرة له لدى فرنسا، بعد شغور هذا المنصب لحوالي سنتين، وهو ما اعتبره متتبعون على أنه بداية نهاية الأزمة الدبلوماسية بين الطرفين.

فيما تعرف العلاقات بين فرنسا والجزائر، في السنوات الأخيرة العديد من التوترات، حيث سبق أن سحبت الجزائر سفيرها من باريس في العامين الماضيين كرد فعل غاضب على تصريحات لإيمانويل ماكرون حول تاريخ الجزائر وملف الذاكرة، قبل أن تُقرر الجزائر إعادة سفيرها إلى فرنسا.

وتشهد العلاقات بين باريس والجزائر مدا وجزرا، حيث لم تستقر العلاقات بعد، وهو الأمر الذي يقف وراء عدم قيام الرئيس الجزائري بزيارة رسمية إلى باريس إلى حدود الآن.