في خطوة جديدة نحو التهدئة، وزير الخارجية الإيراني ونظيره الباكستاني يبحثان عودة سفيري البلدين

أفادت وكالة "مهر" نقلا عن المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، أن وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان ونظيره الباكستاني جليل عباس جيلاني، بحثا خلال محادثة هاتفية بينهما، مسألة عودة سفيري البلدين؛ في تطور جديد نحو التهدئة.

وأضافت الوكالة: "أجرى وزيرا خارجية إيران وباكستان محادثة هاتفية جيدة من أجل عودة العلاقات على مستوى أعلى.. وأعلن عن بدء مناقشة عودة السفيرين".

وكان مكتب رئيس الوزراء الباكستاني قد شدد، أمس الجمعة، على أن باكستان وإيران قادرتان على التغلب معاً على الخلافات البسيطة عبر الحوار والدبلوماسية.

وأكد أن باكستان سترحب وسترد بالمثل على كل الإجراءات الإيجابية التي يتخذها الجانب الإيراني، وفق رويترز.

أتى ذلك بعد أن أعلنت باكستان، بوقت سابق، أمس الجمعة، أنها اتفقت مع إيران على "تهدئة" التوترات، حيث جاء في بيان باكستاني بشأن مكالمة أجراها وزيرا خارجية البلدين أن المسؤولين "اتفقا على ضرورة تعزيز التعاون على مستوى العمل والتنسيق الوثيق بشأن مكافحة الإرهاب وجوانب أخرى ذات اهتمام مشترك"، حسب فرانس برس.