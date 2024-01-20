برلمانيون في مرمى النيران: قطر تجسست على الإدارة الأمريكية لصالح معارضي "الإخوان المسلمين" | تقرير

وبعد الدعم الواضح لإسرائيل من قبل السيناتور الأمريكي تيد كروز ومشرعين آخرين، قامت قطر بتنشيط جواسيس في الحكومة الأمريكية من أجل تشويه سمعة أولئك الذين يعارضون أعمال حركة "الإخوان المسلمين" بحسب ما أفادت به اليوم (السبت) " فوكس نيوز"، بحسب وثائق وصلت إلى الشبكة.

وبحسب الشبكة، تكشف الوثائق أن حملة التجسس المزعوم تنفيذها، بتمويل من قطر، استهدفت السيناتور تيد كروز، لأنه سعى إلى تعريف جماعة الإخوان المسلمين عام 2017 كمنظمة إرهابية أجنبية.

وجاء في الوثيقة السرية التي تحمل عنوان "Project ENDGAME" والتي أعدتها الشركة الأمريكية Global Risk Advisors (GRA)، التي أسسها الموظف السابق في وكالة المخابرات المركزية كيفن تشالكر، ما يلي: "حالة تأهب قصوى: أي هجوم على حماس هو هجوم على قطر. هجوم على قطر". الإخوان المسلمون هجوم على قطر".

وفي أعقاب ذلك، أخبر مسؤولون حكوميون قطريون الولايات المتحدة: "أعاد السيناتور تيد كروز تقديم مشروع قانونه لتصنيف جماعة الإخوان المسلمين كجماعة إرهابية. وما لم تتحركوا قريبا، فإن أعدائكم سيدخلون قطر في هذه المعركة".

وللتذكير، رحبت قطر بالفعل بجماعة الإخوان المسلمين عندما تم طردهم من مصر عام 2013، كما حافظ كبار قادة حركة حماس، التي أسسها الفرع الفلسطيني لجماعة الإخوان المسلمين في أواخر الثمانينات، على وجودهم في الدوحة. لأكثر من عقد من الزمان.