هذه الدولة الأوروبية ستدعم دعوى جنوب أفريقيا ضد إسرائيل في محكمة العدل الدولية

أعلنت وزيرة التعاون الإنمائي في بلجيكا في منشور اليوم قالت فيه إن بلادها ستدعم دعوى جنوب إفريقيا ضد إسرائيل في محكمة الجنايات الدولية في لاهاي، والذي ادعت فيها إن "إسرائيل تنفذ جرائم إبادة بحق الفلسطينيين في غزة".

