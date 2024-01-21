هذه الدولة الأوروبية ستدعم دعوى جنوب أفريقيا ضد إسرائيل في محكمة العدل الدولية

أعلنت وزيرة التعاون الإنمائي في بلجيكا في منشور اليوم قالت فيه إن بلادها ستدعم دعوى جنوب إفريقيا ضد إسرائيل في محكمة الجنايات الدولية في لاهاي، والذي ادعت فيها إن "إسرائيل تنفذ جرائم إبادة بحق الفلسطينيين في غزة".

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وقالت الوزيرة كارولين جينيز في منشور على موقع إكس يوم الأحد "إذا دعت محكمة العدل الدولية إسرائيل إلى وقف حملتها العسكرية في غزة فإن بلادنا ستدعمها بالكامل".

وصرحت جينيز في منشور سابق على نفس المنصة، أن بلجيكا “تطالب الاتحاد الأوروبي والمستوى الدولي بوقف إطلاق نار دائم، ووصول المساعدات الإنسانية الكاملة، والإفراج غير المشروط عن الرهائن، واحترام القانون الدولي وحل الدولتين كحل لهذا الصراع". وأشارت إلى أن موقف بلجيكا كان "خطوة في الاتجاه الصحيح".

ويشار الى أن محكمة العدل الدولية في لاهاي اجتمعت قبل أسبوعين لمناقشة دعوى جنوب إفريقيا ضد إسرائيل. وفي أحد النقاشات قال ممثل جنوب إفريقيا إن "إسرائيل تخضع الشعب الفلسطيني الى نظام ابرتهايد، وتنفذ إبادة بالفلسطينيين". وأضاف وزير القضاء في جنوب افريقيا :"إسرائيل تفرض حصارا طويل الأمد على غزة، وتمنع الدخول من البر والبحر، هي كيان محتل".

القرار حول الخطوات القادمة من المتوقع أن يصدر خلال الأسابيع القادمة بعد انتهاء النقاشات، قرار المحكمة الدولية نهائي وبدون استئناف، لكن لا توجد طريقة لتطبيقه، إن الحكم ضد إسرائيل يمكن أن يضر بسمعة البلاد الدولية ويخلق سابقة قانونية.