مسؤول كبير في الاتحاد الأوروبي يؤكد أن هجمات البحر الأحمر تهدد برفع الأسعار وإبطاء النمو

أكد مسؤول كبير في الاتحاد الأوروبي، يوم الثلاثاء، أن التكتل يواجه خطر ارتفاع أسعار المستهلكين وتباطؤ النمو بسبب اضطرابات الشحن عبر البحر الأحمر، لكن الاتحاد الأوروبي لم يشعر بعد بتأثير اقتصادي.

وقال نائب الرئيس التنفيذي للمفوضية الأوروبية، فالديس دومبروفسكيس، الذي يراقب اقتصاد التكتل المكون من 27 دولة، إن حركة الشحن عبر البحر الأحمر انخفضت 22% في شهر واحد بسبب هجمات الحوثيين المتحالفين مع إيران في اليمن.

وأضاف المسؤول أن الانخفاض سيتسارع مع قيام الشركات بتحويل مسار السفن إلى طريق رأس الرجاء الصالح حول القارة الإفريقية، مردفا أن المفوضية تراقب الوضع عن كثب.

وتابع دومبروفسكيس : "التأثير الاقتصادي الأوسع على أسعار المستهلكين واقتصاد الاتحاد الأوروبي بوجه عام سيعتمد بدرجة كبيرة على مدة هذه الأزمة... وبالتالي، من الضروري اتخاذ إجراء سريع"، مشيرا إلى أن "المجتمع الدولي يتحرك، وأن المفوضية الأوروبية ستحدث توقعاتها الاقتصادية في فبراير/شباط وربما تأخذ اضطرابات البحر الأحمر في الاعتبار".

ويمر ما بين 12 و15% من تجارة البضائع في العالم وما بين 25 إلى 30% من حاويات الشحن عبر قناة السويس في الطرف الشمالي للبحر الأحمر. وجاء للاتحاد الأوروبي 23% من جميع واردات السلع عن طريق السفن القادمة من آسيا في عام 2022، والغالبية العظمى منها مرت عبر قناة السويس.