تقرير: بايدن يحث الكونجرس على الموافقة على بيع تركيا طائرات إف-16

بعث الرئيس الأمريكي جو بايدن يوم الأربعاء برسالة إلى قادة اللجان الرئيسية في الكابيتول هيل قال فيها إنه يعتزم بدء "عملية الإخطار الرسمية لبيع طائرات لوكهيد مارتن إف-16 إلى تركيا". وقالت رويترز إن العملية ستبدأ بمجرد انتهاء أنقرة من عملية انضمام السويد إلى حلف شمال الأطلسي.

وفي اليوم نفسه، "أرسل البيت الأبيض رسالة إلى أعضاء الكونجرس يحثهم فيها على الموافقة على بيع طائرات إف-16 ومعدات التحديث لتركيا بقيمة 20 مليار دولار"، حسبما ذكر التقرير نقلاً عن أربعة مسؤولين أمريكيين.

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وذكرت رويترز نقلا عن مسؤول أمريكي لم تذكر اسمه أن رسالة بايدن تطلب الموافقة على الصفقة "دون تأخير".

وقال نائب المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، فيدانت باتيل، خلال مؤتمر صحفي: "كان الرئيس بايدن ووزير الخارجية أنتوني بلينكن واضحين للغاية بشأن دعمنا لتحديث أسطول تركيا من طائرات إف-16، والذي نعتبره استثمارًا رئيسيًا في قابلية التشغيل البيني لحلف شمال الأطلسي".

وأضاف: "ولكن لن أؤكد أو استبق مبيعات أو عمليات نقل الدفاع المقترحة حتى يتم إخطار الكونجرس رسميًا بها".

Adem ALTAN / AFP

وافقت تركيا، في وقت سابق من يوم الأربعاء، على طلب السويد الانضمام إلى حلف شمال الأطلسي (الناتو) بعد 20 شهرا من التأخير. ويتطلب استكمال أنقرة عملية الانضمام توقيع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان على التشريع ذي الصلة ونشره في الجريدة الرسمية التركية.

وتسلط رسالة بايدن إلى الكونجرس الضوء على أن تأخير أردوغان الذي أملاه سعيه للحصول على تنازلات سياسية وعسكرية، قد أتى بثماره جزئيًا على الأقل. طلبت تركيا في وقت سابق من أكتوبر 2021 شراء 40 مقاتلة من طراز F-16 من شركة Lockheed Martin و79 مجموعة تحديث لطائراتها الحربية الحالية.