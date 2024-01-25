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تقرير: بايدن يحث الكونجرس على الموافقة على بيع تركيا طائرات إف-16

أرسل البيت الأبيض رسالة إلى أعضاء الكونجرس يحثهم فيها على الموافقة على بيع طائرات إف-16 ومعدات التحديث لتركيا بقيمة 20 مليار دولار" دون تأخير

i24NEWS
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طائرة مقاتلة من طراز F-16 تحلق فوق مدينة إسطنبول التركية.
طائرة مقاتلة من طراز F-16 تحلق فوق مدينة إسطنبول التركية.AP Photo/Emrah Gurel

بعث الرئيس الأمريكي جو بايدن يوم الأربعاء برسالة إلى قادة اللجان الرئيسية في الكابيتول هيل قال فيها إنه يعتزم بدء "عملية الإخطار الرسمية لبيع طائرات لوكهيد مارتن إف-16 إلى تركيا". وقالت رويترز إن العملية ستبدأ بمجرد انتهاء أنقرة من عملية انضمام السويد إلى حلف شمال الأطلسي.

وفي اليوم نفسه، "أرسل البيت الأبيض رسالة إلى أعضاء الكونجرس يحثهم فيها على الموافقة على بيع طائرات إف-16 ومعدات التحديث لتركيا بقيمة 20 مليار دولار"، حسبما ذكر التقرير نقلاً عن أربعة مسؤولين أمريكيين.

AFP PHOTO / Nicholas Kamm
في هذه الصورة الأرشيفية، يتحدث الرئيس الأمريكي جو بايدن عن الاستجابة لكوفيد-19 قبل التوقيع على أوامر تنفيذية للإغاثة الاقتصادية للعائلات والشركات المتضررة من كوفيد-19 في غرفة الطعام الرسمية بالبيت الأبيض في واشنطن العاصمة، في 22 يناير 2021.AFP PHOTO / Nicholas Kamm

وذكرت رويترز نقلا عن مسؤول أمريكي لم تذكر اسمه أن رسالة بايدن تطلب الموافقة على الصفقة "دون تأخير".

وقال نائب المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، فيدانت باتيل، خلال مؤتمر صحفي: "كان الرئيس بايدن ووزير الخارجية أنتوني بلينكن واضحين للغاية بشأن دعمنا لتحديث أسطول تركيا من طائرات إف-16، والذي نعتبره استثمارًا رئيسيًا في قابلية التشغيل البيني لحلف شمال الأطلسي". 

وأضاف: "ولكن لن أؤكد أو استبق مبيعات أو عمليات نقل الدفاع المقترحة حتى يتم إخطار الكونجرس رسميًا بها".

Adem ALTAN / AFP
الرئيس التركي وزعيم حزب العدالة والتنمية رجب طيب أردوغان يتحدث خلال اجتماع مجموعة حزبه في الجمعية الوطنية التركية الكبرى في أنقرة في 29 نوفمبر 2023.Adem ALTAN / AFP

وافقت تركيا، في وقت سابق من يوم الأربعاء، على طلب السويد الانضمام إلى حلف شمال الأطلسي (الناتو) بعد 20 شهرا من التأخير. ويتطلب استكمال أنقرة عملية الانضمام توقيع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان على التشريع ذي الصلة ونشره في الجريدة الرسمية التركية.

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وتسلط رسالة بايدن إلى الكونجرس الضوء على أن تأخير أردوغان الذي أملاه سعيه للحصول على تنازلات سياسية وعسكرية، قد أتى بثماره جزئيًا على الأقل. طلبت تركيا في وقت سابق من أكتوبر 2021 شراء 40 مقاتلة من طراز F-16 من شركة Lockheed Martin و79 مجموعة تحديث لطائراتها الحربية الحالية.

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