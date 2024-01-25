تقرير: وثائق سرية عرضتها إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية، هذا محتواها

أفادت صحيفة "نيويورك تايمز" اليوم إنه في إطار دعوى جنوب افريقيا في المحكمة الدولية في لاهاي، عرضت إسرائيل أكثر من 30 وثيقة سرية. شملت هذه الوثائق من بين الأمور الأخرى اقتباسات للقيادة السياسية والعسكرية، والتي كان هدفها دحض الاتهامات بأن إسرائيل ترتكب إبادة جماعية في قطاع غزة.

من خلال تقديم الوثائق، سعى الدفاع إلى إثبات أن تصريحات السياسيين الإسرائيليين، التي نقلها فريق الادعاء، لا تتوافق مع القرارات الفعلية لمجلس الحرب والمناصب السياسية العليا. ومن بين الوثائق السرية ملخصات لاجتماعات الكابينيت من أكتوبر/تشرين الأول، والتي أمر فيها رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو بتزويد قطاع غزة بالمياه والغذاء والوقود، بل ووجه أعضاء الحكومة بفحص الجهات الخارجية التي ستنشئ مستشفيات للمدنيين في غزة.

وذكر في ملخص جلسة الكابينيت في تشرين ثاني/نوفمبر أن نتنياهو كرر الحاجة الى زيادة المساعدة للقطاع، وإنه يوصي الاستجابة بشكل ايجابي الى طلبات الولايات المتحدة بخصوص إدخال الوقود. اضافة لذلك، عرضت إسرائيل مراسلات بين مسؤولين عسكريين وعمال إغاثة، بينهم مسؤولين من قبل الأمم المتحدة في قطاع غزة، وذكر أن هذه المراسلات تكشف عن الجهود الاسرائيلية لتزويد غزة بالغذاء والدواء.

وقدر خبراء قانونيون أن تقديم الوثائق يمكن أن يساعد إسرائيل، لكن من الممكن أن يتطرق القضاة الى الوثائق كجزء صغير من صورة أوسع بكثير. ايضا لم تشمل الوثائق التي قدمتها إسرائيل ملخصات جلسات الكابينيت خلال الأسابيع الأولى من الحرب، والتي طالبت بها إسرائيل بفصل القطاع بالكامل عن المياه والكهرباء.