يسرائيل كاتس لوزير الخارجية الإيطالي: "لا خيار أمامنا سوى إنهاء مهمتنا في غزة"

التقى وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس صباح اليوم مع نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني. في الجزء الثاني من اللقاء، التقى الوزيران مع عائلات المختطفين ألموغ مئير غان وتامير نمرودي ويائير يعقوب. تُظهر هذه اللقاءات جهود لتنسيق العمل بين الحكومتين والتعاون في قضية المختطفين الإسرائيليين.

شكر وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني على جهود إيطاليا ونشاطها في مكافحة ممولي حماس في أوروبا. كما طلب من الوزير تاياني مواصلة النشاط ضد داعمي المنظمة في أوروبا وإيطاليا.

أيضًا، طلب وزير الخارجية الإسرائيلي من الوزير تاياني التعاون مع الحكومة اللبنانية لسحب حزب الله من جنوب لبنان، وحذر من أن حربًا قد تتسبب في أذى كبير للمواطنين اللبنانيين. تم التأكيد على الاتفاق على تعزيز التعاون في مجالات الطيران والطاقة والسياحة بين البلدين.

وقال وزير الخارجية يسرائيل كاتس: "الوزير تاياني صديق حقيقي لدولة إسرائيل. لقد أخبرته أنا وعائلات المختطفين أنه ليس أمامنا خيار آخر سوى إنهاء مهمتنا في غزة: إعادة جميع المختطفين إلى بيوتهم والقضاء على حماس. وطلبت منه العمل مع الحكومة اللبنانية لسحب حزب الله من جنوب لبنان، وإلا فإن دولة لبنان ستتلقى ضربة لن تتعافى منها".

تعبر تصريحات وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس عن حزم ووضوح في الموقف الإسرائيلي بشأن المختطفين وتهديدات حماس وحزب الله. يعكس ذلك التأكيد على ضرورة إعادة المختطفين إلى بيوتهم والقضاء على التهديد الذي يشكله حزب الله وحماس. كما يظهر التحذير من تداول التنظيمات في المنطقة والحاجة إلى التعاون مع الحكومة اللبنانية لسحب حزب الله من جنوب لبنان.