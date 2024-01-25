تقرير: الولايات المتحدة حذرت إيران قبل الهجوم الذي وقع على أراضيها بداية الشّهر الجاري

أعلن تنظيم الدولة الإسلامية مسؤوليته عن الهجوم الذي وقع في إيران في بداية هذا الشهر وأسفر عن مقتل 84 شخصًا وإصابة أكثر من 200 آخرين. زعمت الولايات المتحدة أنه كان بالإمكان تجنب هذا الهجوم، حيث أكد مسؤولون أمريكيون بارزون اليوم (الخميس) - دون الكشف عن أسمائهم - أن الولايات المتحدة "حذرت سرًا" إيران من خطط داعش لتنفيذ هذا الهجوم.

AFP PHOTO / HANDOUT / FEDERAL BUREAU OF INVESTIGATION

وفقًا للمصادر، جاء التحذير السري بعد رصد معلومات من قبل الولايات المتحدة تفيد بنية فرع داعش في أفغانستان لشن هجوم على إيران. زُعم أن المعلومات كانت "محددة للغاية"، بما في ذلك مكان الهجوم، مما كان يتيح للسلطات الإيرانية فرصة لإحباط الهجوم الذي وقع في 3 يناير / كانون الثاني، أو على الأقل للتقليل من عدد الضحايا. ومع ذلك، لم تتمكن إيران من إيقاف الإرهابيين.

أضاف مسؤول في الإدارة الأميركية: "لقد قمنا بتوجيه التحذير لأننا لا نرغب في رؤية أبرياء يفقدون حياتهم في هجمات إرهابية". يعتبر أن الولايات المتحدة تتبع سياسة "يجب التحذير" في مثل هذه الحالات. ولم تصدر إيران حتى الآن أي تعليق بخصوص التقرير المتعلق بالتحذير المبكر.

في رسالة نُشرت على حسابات تليغرام مرتبطة بالتنظيم الإرهابي، تبنى داعش مسؤولية الهجوم الذي وقع في مدينة كرمان حيث يُدفَن قاسم سليماني. أكد داعش أن الهجوم نُفِّذ بواسطة اثنين من المهاجمين الانتحاريين. بالإضافة إلى ذلك، أصدر مجلس الأمن إدانة للهجوم وللأعمال الإرهابية بشكل عام.