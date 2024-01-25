الرئيس الأمريكي يرسل مدير وكالة المخابرات المركزي لإكمال صفقة محتملة بين حماس وإسرائيل

ذكرت صحيفة واشنطن بوست أن الرئيس الأمريكي جو بايدن يعتزم إرسال مدير وكالة المخابرات المركزية ويليام بيرنز في الأيام المقبلة للمساعدة في التوسط في اتفاق بين حماس وإسرائيل.

من المتوقع أن يشمل الاتفاق الطموح إطلاق سراح جميع الرهائن المتبقين المحتجزين في قطاع غزة، بالإضافة إلى فترة وقف المعارك التي تُعتبر الأطول منذ بداية الصراع في العام الماضي.

وفقًا للمسؤولين المطلعين على الأمر، من المقرر أن يسافر بيرنز إلى أوروبا لإجراء المحادثات. خلال زيارته، سيلتقي بشخصيات استخباراتية رئيسية، بما في ذلك رئيسي المخابرات الإسرائيلية والمصرية، وهما ديفيد بارنيا وعباس كامل على التوالي. بالإضافة إلى ذلك، سيُجري بيرنز محادثات مع رئيس الوزراء القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني.

ولم يتم الإعلان عن التجمع المخطط له الذي يهدف إلى تسهيل المفاوضات بواسطة إدارة بايدن، والتي تؤكد التزامها بـ "إيجاد حل دبلوماسي للصراع المستمر" بين إسرائيل وحماس، مع التركيز على إعادة الرهائن إلى إسرائيل وإنهاء الأعمال العدائية.

مشاركة مسؤولين رفيعي المستوى، بما في ذلك مدير وكالة المخابرات المركزية ورؤساء المخابرات من إسرائيل ومصر، تشير إلى جهود منسقة لمعالجة تعقيدات الوضع والعمل على إيجاد حلول مستدامة.