أسلحة أمريكية تصل إسرائيل تضم عشرات المقاتلات من نوع إف 35 وإف 15 ومروحيات أباتشي

في خضم الحرب، إسرائيل توقع صفقة أسلحة كبيرة مع الولايات المتحدة - هذا ما نشرته القناة 12 هذا مساء الخميس. وكجزء من الصفقة، ستحصل إسرائيل على عدد كبير من الطائرات وكمية كبيرة من الذخيرة.

إنها صفقة ذات حجم استثنائي، تم التوقيع عليها في اليوم الأخير في واشنطن، وذلك في ظل استمرار الحرب في غزة والقتال في الشمال. حيث قام وفد من وزارة الأمن ، بما في ذلك اللواء إيال هاريل، رئيس قسم التخطيط في الجيش الإسرائيلي، بتوقيع الصفقة أمام الأمريكيين.

كجزء من الصفقة، سيتم نقل ما يلي إلى إسرائيل:

سرب من طائرات F35 (خمسة وعشرون طائرة)

سرب F15 AI (خمس وعشرون طائرة)

سرب أباتشي (12 طائرة مقاتلة على الأقل)

ومن المتوقع أن تصل عدة آلاف من الأسلحة في الأيام المقبلة.

تم الاتفاق على الصفقة وسيتم توفير الطائرات في أقرب وقت ممكن، من داخل الجيش الأمريكي أيضًا. ومن المتوقع أن تصل الأسلحة خلال أيام. ويقول المسؤولون في الوفد الإسرائيلي: إن هذه الصفقة دراماتيكية حقًا.

وتطلب إسرائيل من الأميركيين إعطاء الأولوية للإمدادات، نظرًا لتطور المعركة واحتمال أن تتطور إلى حرب متعددة المجالات. ستتيح الصفقة لإسرائيل فرصة لالتقاط الأنفاس وهي في أمس الحاجة إليها الآن.