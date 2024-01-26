العدل الدولية تصدر الجمعة قرارها بالدعوى ضد إسرائيل: القرارات المحتملة وردود الفعل الإسرائيلية

مناقشة مهمة مع رئيس الوزراء قبل القرار الدراماتيكي في لاهاي: سيشارك وزير العدل ياريف ليفين والمدعي العام غالي بيهارف ميارا والوزير رون ديرمر وآخرون اليوم (الخميس) في مناقشة مع العديد من المشاركين مع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو. سيتم خلال المحادثة استعراض الخيارات والسيناريوهات المتوقعة في محكمة العدل الدولية، وكيفية التصرف والرد في حال اتخاذ قرار دراماتيكي بهذا الصدد. يبدو أن هذه المناقشة تأتي في سياق التحضير لمواجهة محتملة في المحكمة الدولية وضمان تمثيل إسرائيل بأقصى قدر من الكفاءة والفعالية.

ستصدر محكمة لاهاي اليوم عند الساعة 14:00 قرارها بشأن أمر مؤقت في الدعوى التي رفعتها جنوب أفريقيا ضد إسرائيل بتهمة ارتكاب أعمال "إبادة جماعية" في الحرب في قطاع غزة. وقد أعلنت نيلدي فالدور، وزيرة خارجية جنوب أفريقيا، بالفعل أنها تعتزم المشاركة في المناقشة. ومن المتوقع أن تكون هذه المناقشة والقرار ذو أثر كبير على العلاقات الدولية وقضايا حقوق الإنسان.

سيكون للقرار تأثيرات واسعة النطاق، لذلك من المهم أن تكون الأطراف المعنية مستعدة للتعامل مع النتائج، بغض النظر عن ما قد يكون. من المرجح أن تشهد المناقشة مشاركة من جانب جنوب أفريقيا وإسرائيل بالإضافة إلى المهتمين والمراقبين الدوليين الآخرين.

من الواضح أن هناك قلقًا بالنسبة لإسرائيل من إمكانية صدور أمر بوقف القتال في غزة من قبل محكمة لاهاي. يتطلب أي قرار من محكمة العدل الدولية، بما في ذلك أمر بوقف القتال، التعاون الفعّال من الأطراف المعنية لتنفيذه. وفي مثل هذه الحالة فمن المرجح أن إسرائيل لن تحترمه. كما أن روسيا لم تحترم الأمر الصادر ضدها في الحرب في أوكرانيا.

إذا صدر أمر بوقف القتال ولم تلتزم إسرائيل به، فقد يتم التدخل من قبل المجتمع الدولي، بما في ذلك مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة. ومع ذلك، فإن فرض إجراءات تنفيذية فعّالة يتطلب التوافق داخل مجلس الأمن، وهذا قد يعقد المسألة بشكل كبير.

تحديد موقف الولايات المتحدة في هذا السياق له أهمية كبيرة، حيث يمكن للفيتو الأميركي أن يؤثر بشكل كبير على قرارات مجلس الأمن. ومن المهم أيضًا مراعاة موقف الدول الأخرى وردود فعلها في حالة عدم الامتثال لقرار محكمة لاهاي.