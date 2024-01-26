تقرير: الصين طلبت من إيران كبح هجمات الحوثيين في البحر الأحمر وإلا ستتضرر العلاقات بينهما

طلب المسؤولون في الصين من نظرائهم الإيرانيين المساعدة في كبح الهجمات التي يشنها المتمردون الحوثيون من اليمن على السفن في البحر الأحمر، حيث إن هذه الهجمات تهدد بالإضرار بعلاقات طهران التجارية مع بكين. جاء هذا الطلب عقب زيادة تكاليف الشحن والتأمين نتيجة لتعطيل خطوط النقل الرئيسية، التي تشكل الطريق التجاري بين آسيا وأوروبا.

وفقًا لمصادر إيرانية أربعة ومصدر دبلوماسي، جرت مناقشات حول هجمات الحوثيين والعلاقات التجارية بين الصين وإيران في عدة اجتماعات في بكين وطهران. وأفاد أحد المصادر بأن "الصين طلبت من إيران أن تبلغ الحوثيين بضبط النفس، مشيرًا إلى أنه في حال تضررت مصالح الصين بأي شكل من الأشكال، فإن ذلك سيؤثر سلبًا على علاقاتها مع طهران".

على خلفية الهجمات المتكررة ضد الحوثيين من قبل التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة وبريطانيا ، وجه الزعيم الروحي للتنظيم عبد الملك الحوثي، اليوم (الخميس)، تهديدًا جديدًا تجاه إسرائيل.

وأفاد لوسائل الإعلام المحلية قائلاً: "لم تنجح إسرائيل في كسر عزيمة الفلسطينيين ولم تحقق أيًا من أهدافها في قطاع غزة. لن نقف مكتوفي الأيدي بينما يعاني الفلسطينيون من العدوان الإسرائيلي الأمريكي".