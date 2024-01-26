شركة طيران إلعال الإسرائيلية تلغي رحلاتها إلى جوهانسبرغ

أعلنت شركة العال، الشركة الإسرائيلية الرائدة، صباح اليوم (الجمعة) أنها في أعقاب انخفاض الطلب، ستعلق "عملياتها" على الطريق إلى جوهانسبرغ في جنوب أفريقيا، ابتداءً من نهاية مارس. جاء قرار إلغاء الخط على خلفية الدعوى القضائية التي رفعتها الدولة الإفريقية ضد إسرائيل في لاهاي بتهمة الإبادة الجماعية.

إعلان شركة العال بشأن تعليق عملياتها على الطريق إلى جوهانسبرغ في جنوب أفريقيا يعكس التأثير الاقتصادي والتجاري للدعوى القضائية التي رفعتها جنوب أفريقيا ضد إسرائيل في محكمة لاهاي بتهمة الإبادة الجماعية.

هذا القرار يظهر كيف يمكن أن تؤثر القضايا السياسية والقانونية على العلاقات التجارية والاقتصادية بين الدول. يعكس أيضًا قدرة القضايا السياسية على تحديد سياسات الشركات واتخاذ قراراتها بشأن التوسع والاستثمار في مختلف الأسواق.

قد يؤدي هذا التعليق إلى تباطؤ في التبادل التجاري بين البلدين وتأثير سلبي على العلاقات الاقتصادية بينهما. ومن المهم متابعة تطورات القضية وردود الفعل الاقتصادية والسياسية التي قد تنشأ عن هذا الإعلان.

تقوم شركة العال حاليًا بتشغيل رحلتين أسبوعيًا إلى جنوب أفريقيا. وجاء في بيان نشرته شركة العال: "بسبب الوضع الأمني الحالي، كان هناك انخفاض كبير في الطلب بين الركاب الإسرائيليين لمختلف الوجهات، بما في ذلك جوهانسبرغ في جنوب أفريقيا". "اعتبارًا من نهاية مارس 2024، ستعلق شركة العال عملياتها على طريق جوهانسبرج- تل أبيب من أجل ضبط مزيج الوجهات حسب الطلب. وسيتم إبلاغ جميع الركاب الذين سيتم إلغاء رحلاتهم بهذا، وسيتم توفير العديد من البدائل "متاحة للركاب للاختيار من بينها. وسيسمح تعليق الطريق إلى جوهانسبرج بتوسيع النشاط للأهداف الحالية، إلى جانب دراسة الخيارات للأهداف الجديدة."