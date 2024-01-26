بايدن لنتنياهو: لن أؤيد حربًا لمدة عام في غزة

ضغط الرئيس الأمريكي جو بايدن على رئيس الوزراء نتنياهو خلال مكالمتهما الهاتفية يوم الجمعة الماضي لتقليص عمليات الجيش الإسرائيلي في غزة، وأكد أنه لا يدعم استمرار الحرب لفترة طويلة في قطاع غزة، وذلك وفقًا لمسؤولين أمريكيين كبار.

ويشير طلب بايدن من نتنياهو إلى القلق المتزايد في الولايات المتحدة بشأن استمرار الحرب في غزة، ورغبة الرئيس الأمريكي في رؤية نهاية الصراع في أقرب وقت ممكن قبل الانتخابات الرئاسية في نوفمبر 2024. وقال أحد مستشاري بايدن إن البيت الأبيض يخشى فقدان دعم الناخبين الشباب، الذين يعارضون بشكل متزايد سياسات الرئيس فيما يتعلق بالحرب في غزة.

وقال مسؤول أمريكي إن ما لا يقل عن ثلث المحادثة، التي استمرت 40 دقيقة بين بايدن ونتنياهو في 19 يناير، تناولت الجدول الزمني لانتقال الجيش الإسرائيلي إلى القتال ذو المستوى المنخفض في قطاع غزة، واستراتيجية إسرائيل في الحرب بشكل عام. وتحدث الرئيس مع رئيس الوزراء حول المؤتمر الصحفي الذي عقده في اليوم السابق، والذي قال خلاله إن الحرب في غزة ستستمر لعدة أشهر. وأكد مسؤولون أمريكيون أن بايدن أبلغ نتنياهو بأنه لن يكون قادراً على دعم حرب تستمر عاماً، وطلب منه تسريع الانتقال إلى قتال ذو مستوى منخفض من الحدة لتقليل الضرر الذي يلحق بالمدنيين.

وأشار أحد كبار المسؤولين الأمريكيين إلى أن بايدن أبلغ نتنياهو بأنه لا يفهم ما هي استراتيجية إسرائيل لإنهاء الحرب في غزة، وسأل عدة مرات عن خطة نتنياهو للفترة اللاحقة للحرب. ورد نتنياهو على بايدن بأن الانتقال إلى المرحلة الثالثة من عملية الجيش الإسرائيلي والقتال بمستوى منخفض الحدة قد حدث بالفعل في شمال قطاع غزة، وسيتم تنفيذه لاحقًا في جنوب القطاع أيضًا.